Nonostante l’estate non sia ancora arrivata ufficialmente, il caldo potrebbe aver spinto zanzare e insetti a entrare in casa, ed ecco perché potrebbero interessarvi le offerte che Amazon sta riservando a una serie di insetticidi, consentendovi di acquistare le soluzioni a marchio Autan e Raid a prezzi scontati.

Svariate sono le soluzioni dedicate alla protezione contro le zanzare e contro ogni tipo di insetto, settore in cui Autan e Raid sono leader del mercato. Gli sconti superano il 40%, come nel caso della confezione doppia di Autan Repellente Family Care, di cui potrete finalmente fare scorta risparmiando cifre considerevoli.

Le occasioni non potevano arrivare in un momento migliore, permettendovi di risparmiare sia su soluzioni che vi consentiranno di proteggervi sia all’esterno che all’intero. Se preferite i prodotti a spray, l’Autan Repellente Family Care citato pocanzi sarà senza dubbio un’ottima scelta, dato che sarà efficace in giardino, in spiaggia e in montagna. Oltre a essere facile da applicare, è un prodotto che può essere usato anche sui bambini dai 2 anni in su e, una volta applicato, lascerà la pelle fresca e per niente appiccicosa.

Se avete la necessità di difendervi negli ambienti chiusi, il Raid Night & Day rimane ancora oggi tra i modi migliori per proteggersi dalle punture di zanzare. Si tratta di un piccolo dispositivo elettrico in grado di allontanare le zanzare attraverso la vaporizzazione di uno speciale liquido, da sostituire all’incirca ogni 10 giorni qualora lo si usasse H24. La confezione contiene 3 ricariche per un totale di 600 ore di protezione, senza mai emettere alcun odore sgradevole.

Insomma, offerte che dovreste cogliere al volo qualora siate soliti essere punti dalle zanzare durante questo periodo. Ribadiamo che le proposte potrebbero terminare da un momento all’altro, quindi concludiamo suggerendovi di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo.

