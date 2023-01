Se possedete PS4 o PS5 non potete assolutamente fare a meno di abbonarvi a quello che è il PlayStation Plus o PS Plus che dir si voglia. Il servizio in abbonamento di Sony, disponibile in più tier per ogni esigenza, dona infatti numerosi bonus a tutti gli abbonati, oltre a permettere quello che è il gioco online. Un qualcosa, insomma, di imprescindibile, che potete fare ora vostro con quasi il 15% di sconto. Un’offerta decisamente non male, vero?

Ma come fare per approfittare di tale sconto? Il tutto è estremamente semplice e, soprattutto, tale metodo può essere utilizzato non solo su qualsiasi tipologia e lunghezza di abbonamento PS Plus, ma anche su tutti gli articoli, giochi compresi, in vendita sul PlayStation Store. Vi basterà infatti acquistare una gift card in super sconto e con il codice ricevuto ricaricare il vostro account PlayStation, ottenendo così la possibilità di abbonarvi al PS Plus con un grosso risparmio.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che questo mese gli abbonati al PlayStation Plus possono riscattare tra grandi giochi come Star Wars Jedi Fallen Order, sia per PS4 che PS5, Fallout 76 per PS4 ma retrocompatibile anche per PS5 e, infine, Axiom Verge 2 per entrambe le piattaforme di gioco Sony. Da non sottovalutare è poi come abbonandosi ora sarà possibile riscattare anche i titoli di febbraio, per ora ancora misteriosi ma dal sicuro interesso. Il tutto, ovviamente, risparmiando parecchi euro grazie a questa offerta.

