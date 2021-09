PS5: acquista un DualSense o le cuffie Pulse a prezzo scontato e ricevi una gift card!

Se siete riusciti ad aggiudicarvi una PlayStation 5 durante uno dei tanti restock da noi segnalati e volete ora accessoriarla con un ulteriore controller DualSense o con le cuffie ufficiali Pulse 3D di Sony, vi informiamo che qualora acquistiate uno di questi due prodotti da Mediaworld riceverete una Gift Card PlayStation del valore di 10€.

Un’occasione sicuramente da cogliere al volo, soprattutto se vi interessano le cuffie, le quali vengono proposte dal portale ad un prezzo inferiore rispetto a quello originale. Come saprete, le Pulse 3D sono studiate per sfruttare l’audio 3D della console di ultima generazione di Sony e vi permetteranno di ottenere un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente, grazie appunto al suono che vi sembrerà provenire da ogni direzione, sebbene molto dipenda dalla tipologia di gioco e dal supporto degli sviluppatori.

Dato che si tratta di un prodotto ufficiale, la colorazione bianco e nera si abbina perfettamente a quella di PS5. Le Pulse 3D non sono solo estremamente eleganti, ma anche ottime per ascoltare la musica e guardare un film quando finite di giocare, grazie al loro suono equilibrato e dettagliato, difficile da trovare in questa fascia di prezzo. Non potevano, inoltre, che essere comode da indossare, dando modo ai videogiocatori di fare lunghe sessioni di gioco senza avvertire il peso o qualsiasi tipo di fastidio sulla testa.

Grazie al doppio microfono integrato, le Pulse 3D vi permetteranno di acquisire la vostra voce in maniera chiara e nitida, e con la cancellazione del rumore avrete la certezza di non essere distratti dai rumori esterni durante le vostre sessioni di gioco. Ovviamente godono della tecnologia wireless e la batteria integrata vi permetterà di farle funzionare per ben 12 ore continue.

Se consideriamo lo sconto applicato dal portale e la possibilità di ricevere 10€ di credito sul vostro account PlayStation, riteniamo che i possessori di PS5 non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa opportunità. Come sempre, per tutte le altre offerte, vi ricordiamo che non esiste miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!