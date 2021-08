PS5 da Gamestop, pochi pezzi disponibili ora!

Aggiornamento 10:07: console esaurite!

Gamestop non sembra davvero temere rivali! Al netto dell’arrivo del mese di agosto, infatti, la catena dedicata al gaming sta continuando la sua marcia all’insegna della vendita di PlayStation 5, inanellando il quinto giorno consecutive di vendite online! Si tratta di una situazione davvero senza precedenti, specie considerato che mai ci saremmo aspettati che, proprio nel periodo estivo, le console Sony sarebbero arrivate così spesso e così numerose.

Come se poi la cosa non fosse già eccezionale di per sé, anche oggi Gamestop ci propone non solo la versione di PlayStation 5 con lettore dischi, ovvero quella più “usuale”, ma anche la più ricercata versione Digital che, grazie soprattutto al suo prezzo più basso (399,98€), è diventata praticamente introvabile, persino sul sul mercato secondario!

Non serve ribadirlo: queste occasioni vanno colte al volo! Ed anche se sembrerebbe ormai un’abitudine della catena, quella di mettere a disposizione numerose PS5 nel corso del mese, val comunque la pena ricordarsi che l’emergenza relativa alle componenti di produzione della console è ben lungi dall’essersi risolta. Anzi, stando alle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, essa perdurerà ancora a lungo, se non addirittura fino al 2023, sicché queste tornate di vendita “a singhiozzi” sono, di fatto, ancora l’unica occasione valida per acquistare la console, a meno di non rivolgersi ai mostruosi sovrapprezzi del mercato secondario.

Ciò detto, vi ricordiamo che le console vendute da Gamestop sono, anche stavolta, vendute in formato bundle, il che significa che assieme per potersi accaparrare una PS5, sia essa in versione Standard o Digital, sarà necessario inserire nel carrello una serie di prodotti aggiuntivi, senza i quali non è possibile completare l’ordine. Per la precisione Gamestop vi obbligherà ad acquistare un certo numero di prodotti in base alla versione scelta: 5 prodotti per PS5 Standard, con la possibilità di aggiungere accessori e giochi, e di 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove i giochi vengono invece sostituiti ai pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation. In ambo i casi, il prezzo finale del pacchetto dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€ e, pur consci che la vendita in bundle può far storcere il naso a molti, vi suggeriamo comunque di tenerla in considerazione, visto che ad oggi parrebbe l’unica alternativa per potersi portare a casa una PlayStation 5.

Ciò detto, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

