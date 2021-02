PS5 torna disponibile su Amazon, finita in 5 minuti!

Aggiornamento: PS5 subito esaurita, è rimasta disponibile per pochissimi minuti su Amazon!

Tra i prodotti più desiderati di quest’anno possiamo sicuramente trovare senza ombra di dubbio alcuno PS5. La nuova console di casa Sony, rilasciata ufficialmente a novembre, è infatti la novità del momento e le scorte disponibili si sono presto rivelate insufficienti per soddisfare la grandissima domanda. Tra la gioia dei bagarini e la disperazione dei giocatori, PS5 è quindi a oggi quasi introvabile. A fare la gioia di tutti coloro che desiderano PS5 è però Amazon il , che ha messo oggi disponibili nuove piattaforme da gioco di casa Sony. Purtroppo la disponibilità della desideratissima console è durata solo pochi minuti, lasciando numerosi giocatori con un pugno di mosche in mano.

PS5, del resto, è una console che si merita tutto questo desiderio da parte dei fan. Come racconta anche la nostra recensione, infatti: “PS5 è la console che ogni appassionato PlayStation ha sempre desiderato. Potente, veloce e con innovazioni che potrebbero davvero sorprendere i giocatori che cercano un modo diverso di approcciare il videogioco. Il Dualsense si dimostra un controller potenzialmente rivoluzionario che, unito ad un SSD velocissimo e a rumorosità, temperature e consumi ridotti, danno vita ad una macchina da gioco equilibrata e perfetta per essere affiancata ad un PC ad alte prestazioni, anche solo per le sue esclusive.” Insomma, di carne al fuoco ce n’è decisamente molta e se siete dei videogiocatori vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine per eventuali nuove disponibilità della desideratissima console.

Se siete interessati a fare vostra PS5, potete trovare la nuovissima console di casa Sony su Amazon seguendo comodamente il link qui sotto e aspettare che torni nuovamente disponibile .

» Clicca qui PS5 Digital Edition su Amazon «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!