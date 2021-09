PS5 di nuovo disponibile su GameStop, approfittane finché è disponibile!

Aggiornamento ore 10:15: console esaurite

Ci siamo, anche oggi GameStop ha deciso di allietare le giornate di noi videogiocatori proponendo in vendita la bellissima e desideratissima PS5. Un pezzo che andrà, come facilmente prevedibile, a dir poco a ruba. Se siete interessati è quindi il caso di fare il prima possibile.

Avete intenzione di fare vostra PS5 prima che vada esaurita in un batter d’occhio come nelle scorse occasioni? Potete allora approfittare di questa nuova vendita da GameStop seguendo comodamente il link qui sotto il prima possibile.

Come successo anche nelle precedenti occasioni, per poter acquistare una PS5, sia che essa sia in versione Standard o Digital, sarà necessario acquistare in abbinata con la console dei prodotti aggiuntivi, variabili in base all’edizione della console che sceglierete. Si tratta quindi di un modo per dotarvi fin da subito di numerosi accessori e giochi per PS5 ed essere così pronti a sfruttare al massimo la vostra nuova fiammante PS5.

Se siete interessati ad acquistare PlayStation 5 il tempo non è molto: potete provare ad acquistare l’ambitissima console seguendo comodamente il link di seguito.

Ciò detto, vi assicuriamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

