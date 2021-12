PS5 di nuovo disponibile su Mediaworld, oltre 500 pezzi![IN AGGIORNAMENTO]

Se siete alla ricerca di una PlayStation 5 da acquistare per questo Natale, allora fermatevi subito, e correte sullo store di Mediaworld immediatamente! Lo store ha appena dato il via ad una vendita a sorpresa, annunciando la disponibilità di oltre 500 console pronte per voi! Si tratta di una delle ultime occasioni acquistare la console prima della fine dell’anno, con anche la possibilità che vi arrivi in tempo per le feste natalizie!

Dalle 15:00 di oggi, alcune console PS5 sono tornate disponibili per l’acquisto, quindi se bramate la next gen Sony dovete correre immediatamente al link che vi abbiamo segnalato, aspettando in coda il vostro turno! Ancora una volta, vi ricordiamo che l’accesso all’acquisto sarà disponibile solo dopo essersi registrati o dopo aver fatto l’accesso al sito di Mediaworld!

Una volta provveduto all’accesso, dovrete essere fortunati ed avere il giusto tempismo per portare a casa l’ambita PS5, dato che il sistema di vendita di Mediaworld dipende da la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno ed il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld, che in questo caso sono appena 500. Inutile dirvi che in questa situazione il tempismo è tutto!

Nel frattempo, augurandoci che riuscirete a portare a casa la vostra console il prima possibile, vi consigliamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna a tutti!

