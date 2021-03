PS5 di nuovo in vendita oggi su Gamestop?

Sembra non esserci pace per i giocatori PlayStation che, rei di non essere riusciti ad acquistare PS5 al lancio, sono ora alla costante caccia di una console, complice le scorte limitatissime che lo shortage di componenti causato dal COVID-19 ha imposto in tutto il mondo. Difficile dire quanto questa situazione avrà fine, ovvero quando si tornerà a produrre componenti sufficienti da garantire una produzione adeguata di nuove macchine da gioco (e non solo!), tuttavia nell’attesa – che potrebbe perdurare ben oltre la fine del 2021! – alcuni store riescono, di tanto in tanto, a proporsi con la vendita di nuove unità.

Lo abbiamo visto stamattina con Amazon che, a sorpresa, ha messo in vendita alcune PS5 in pronta consegna, salvo esaurirle nel giro di neanche 10 minuti, e lo vedremo forse nel pomeriggio con Gamestop che, dopo la scorsa settimana, potrebbe tornare a vendere console nel primo pomeriggio.

Attenzione però, vi invitiamo a prendere questa notizia con le pinze, perché non c’è stata ancora conferma ufficiale da parte del rivenditore, tuttavia voci di corridoio, ed un certo chiacchiericcio in gruppi gruppi Telegram di appassionati, hanno portato alla nostra attenzione la faccenda. Ovviamente noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità, in ogni caso vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio anche la pagina ufficiale del rivenditore dove, qualora la disponibilità fosse confermata, potrete provvedere subito all’acquisto.

Infine, per massimizzare le possibilità di acquisto, vi suggeriamo inoltre di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buona fortuna!

