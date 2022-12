Dopo avervi segnalato la possibilità di acquistare l’ambita PlayStation 5 su Amazon senza invito, ecco una nuova e imperdibile occasione da parte del colosso dell’e-commerce per chi è alla ricerca di una PlayStation 5. Amazon, infatti, propone questa volta la versione Digital, sempre senza l’ausilio dell’invito, il che significa che potrà acquistarla chiunque, a patto di essere veloci. Ed ecco perché vi lasciamo subito il link che vi porterà direttamente sulla pagina del prodotto, cosicché possiate aggiungerlo velocemente al carrello.

Come per la precedente occasione, la console viene venduta in bundle con God of War Ragnarök, con la differenza che, in questo caso, si tratta della versione Digital, ossia quella senza lettore del disco. Quelle rilasciate da Amazon in questa mattinata sono occasioni molto interessanti, nonché probabilmente le ultime per chi voleva accaparrarsi la console di nuova generazione più ambita entro Natale.

Non è detto che non ci saranno altre possibilità entro la fine dell’anno, motivo per cui suggeriamo caldamente di rimanere collegati, in quanto vi avviseremo nel più breve tempo possibile di eventuali nuove scorte. E visto che siamo in pieno periodo natalizio, consigliamo anche di dare un’occhiata alla nostra rassegna dedicata alle migliore idee regalo del periodo!

