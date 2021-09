PS5 Digital disponibile oggi durante la Live di GameStop

Vi segnaliamo che anche questo pomeriggio alle ore 16:00 ci sarà una nuova live streaming sul canale Twitch di GameStop, durante la quale si parlerà del nuovo Diablo 2 Resurrected. Nel corso dell’evento, però, partiranno le vendite di PS5 Digital, con il bundle composto da un controller DualSense, una telecamera HD, abbonamenti PlayStation Plus e Now da 12 mesi ciascuno, delle cuffie Trust GXT 488 e svariati altri accessori.

Non sarà necessario abbinare tutti i prodotti, dato che la proposta consisterà nello scegliere solo 4 prodotti tra quelli elencati, i quali si tradurranno in una spesa complessiva di 579,98€. Vale la pena sottolineare, però, che gli interessati dovranno avere il GS+, ossia essere iscritti al programma fedeltà di GameStop, che vi permetterà di accumulare punti ad ogni acquisto, punti che poi potrete sfruttare per risparmiare sul prossimo ordine e accedere a numerosi vantaggi.

Come detto, la live streaming comincerà alle 16:00, ma non ci è dato sapere quando verranno aperti gli ordini, quindi non possiamo che suggerirvi di essere puntuali e di seguire attentamente l’evento per non perdervi l’annuncio. Lo stock ovviamente sarà limitato ed è proprio la nota catena di videogiochi a comunicarlo, quindi oltre ad essere attenti a seguire l’evento bisognerà essere anche veloci nell’aggiungere a carrello la console e i relativi prodotti, anche perché parliamo della PS5 Digital, il modello sprovvisto di lettore ottico, che ha dimostrato di essere il più ambito ma anche il più introvabile.

I gamers potranno quindi di nuovo tentare di acquistare una PlayStation 5, ma per coloro i quali non hanno mai provato ad aggiudicarsela tramite GameStop, consigliamo di preparare la registrazione in anticipo e collegare i dati bancari, oltre ovviamente ad iscriversi al programma fedeltà di GameStop. Di solito, per fare ciò servono pochi minuti, ma dal momento che lo stock si esaurirà rapidamente, 1 minuto potrebbe fare la differenza.

