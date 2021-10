PS5 Digital disponibile ORA su GameStop!

AGGIORNAMENTO ore 11:19: console terminate in una manciata di secondi.

Nuova ondata di PS5 su Gamestop! Il noto rivenditore ha deciso infatti di mettere a disposizione un nuovo stock di PlayStation 5, in particolare il modello Digital Edition, ossia quello sprovvisto di lettore ottico, che si è rivelato essere fin da subito il più apprezzato e richiesto dai fan della console di ultima generazione di Sony.

Si tratta di un’ottima occasione per tutti coloro che desiderano possedere la nuova console giapponese, anche se lo stock è molto limitato, costringendo le persone a fare le corse per cercare di aggiudicarsela. Inoltre, anche in questo caso il rivenditore propone la console in bundle, obbligando gli interessati ad aggiungere al carrello svariati altri prodotti oltre alla console, andando così a spendere oltre i 399,99€ richiesti dalla singola PS5 Digital.

Chiaramente, non si tratta di una formula ben vista dai consumatori, ma sottolineiamo la capacità di Gamestop nel rendere sempre disponibile la PlayStation 5, sia nella sua edizione standard che in quella priva di lettore ottico. Insomma, l’unica catena affidabile per acquistare la console è proprio Gamestop e, considerando il crescente catalogo di videogiochi, consigliamo l’acquisto a coloro che desiderano accedere alla next-gen.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui la console si esaurisse. Nel frattempo, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!