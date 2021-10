PS5 Digital disponibile su GameStop! Stock limitato!

AGGIORNAMENTO 11:05: console esaurite!

Gamestop ha voluto iniziare la settimana proponendo subito uno stock di PS5 Digital che, ricordiamo, si tratta della console pensata per funzionare solo ed esclusivamente con i titoli scaricati dallo store proprietario di Sony. Come al solito, il portale vi permetterà di acquistare l’ambita console fino ad esaurimento scorte, le quali ovviamente non tarderanno a terminare, ed ecco perché suggeriamo di non indugiare oltre.

Come è facile intuire, si tratta dell’ennesima occasione per coloro che desiderano acquistare questa particolare console, la cui edizione senza lettore ottico si è rivelata la più apprezzata dalla community e, di conseguenza, la più difficile da acquistare. Il motivo è semplice e dipende sostanzialmente dal suo prezzo di vendita, più basso rispetto alla sorella con lettore ottico, la quale costa esattamente 100€ in più.

Detto ciò, PlayStation 5 è in grado di riprodurre i videogiochi di nuova generazione, grazie ad una potenza computazionali pari a 10,28 TFLOPS. Oltre ad una scheda grafica prestante, questa console può contare sul nuovo controller DualSense, capace di rendere l’esperienza offerta dalla console più coinvolgente che mai, grazie ad un feedback aptico superlativo, come abbiamo specificato nella nostra recensione, consultabile al seguente indirizzo.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, assicurandovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ci saranno nuovi sviluppi.

