PS5 Digital Edition disponibile da Mediaworld alle 15:00!

Aggiornamento 14:40: coda di vendita aperta. Pezzi disponibili 786.

Come vi avevamo preannunciato qualche giorno fa, anche oggi Mediaworld metterà a disposizione dei suoi clienti, alcune console PlayStation 5, per la precisione, oggi partirà alle 15:00 la vendita dedicata alla sola PS5 Digital Edition, senza alcuna possibilità di acquisto per la versione standard che, invece, era stata offerta ieri proprio dallo store.

Il nostro suggerimento, dunque, è quello di fiondarvi da subito sulle pagine dello shop e, per la precisione, a quello che è il nuovo portale gaming che Mediaworld ha messo in piedi proprio per gestire le vendite di PlayStation 5, e che potrete raggiungere a queste coordinate. Proprio in tal senso, vi ricordiamo che l’accesso al sito è consentito solo ai clienti iscritti al portale e, pertanto, vi suggeriamo di utilizzare il tempo che vi separa dalla vendita per effettuare la vostra iscrizione o il login al sito, così che poi siate già pronti per l’acquisto al momento dell’apertura della coda online.

Inoltre, ricordiamo ancora una volta che il solo accesso alla coda dello store non vi garantirà l’acquisto della console, in quanto le scorte saranno certamente limitate, ed occorrerà un pizzico di fortuna affinché possiate acquistare la console anche perché, lo ricordiamo, le possibilità che possiate acquistare la console sono sostanzialmente soggette a tre fattori: la vostra posizione nella coda, la possibilità che chi è prima di voi perda il proprio turno per qualche motivo, ed ovviamente il numero di pezzi messi a disposizione da Mediaworld. Ciò si traduce nella concreta possibilità che, pur restando molto a lungo in coda, accediate al sito quando le console saranno già esaurite.

Il nostro consiglio? Mettetevi in coda, non aggiornate la pagina, e lasciate che la sorte faccia il suo corso Altresì vi suggeriamo di non demotivarvi qualora il sito segnali, per voi, oltre 1 ora di coda (con conseguente possibilità di non vedere la console), perché non sono state rare le segnalazioni di chi, al netto di una grande pazienza, è riuscito a comprare la console anche con il contatore che segnalava migliaia di persone in coda! Una prospettiva decisamente rosea, specie considerate quelle che sono le ultime notizie relative a PS5 che, a quanto pare, non tornerà in pianta stabile nei negozi prima del 2023, a causa dei rallentamenti, mai del tutto arginati, causati dal COVID-19!

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

