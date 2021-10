PS5 Digital Edition: pochi pezzi acquistabili su Gamestop!

Aggiornamento 10:40: console terminate!

Gamestop, come un fulmine a ciel sereno, ha nuovamente comunicato l’ennesima disponibilità di PS5 Digital Edition, pensata per funzionare solo ed esclusivamente con i titoli scaricati dallo store proprietario di Sony. Infatti, il sito ufficiale del rivenditore permette di acquistare la console giapponese fino ad esaurimento scorte che, con ogni probabilità, sono molto limitate. Dunque, in questo articolo vi spieghiamo come acquistarla e quelle che sono le specifiche di PlayStation5.

Come è facilmente intuibile, si tratta di un’eccezionale occasione per tutti coloro che desiderano acquistare questa particolare console, dato che l’edizione senza lettore ottico si è rivelata particolarmente difficile da acquistare. Le motivazioni sono semplici: in prima istanza il suo prezzo di vendita più basso rispetto alla sua sorella con lettore ottico, di 399,99€ anziché 499,99€; mentre, come seconda motivazione, la particolare situazione che ha colpito il mercato dei semiconduttori.

PlayStation5 è in grado di riprodurre i videogiochi di nuova generazione, grazie ad una potenza computazionali pari a 10,28 TFLOPS. Oltre ad una scheda grafica prestante, questa console può contare sul nuovo controller DualSense, capace di rendere l’esperienza offerta dalla console più immersiva che mai, grazie ad un feedback aptico superlativo, come abbiamo specificato nella nostra recensione, consultabile al seguente indirizzo.

Tornando all’occasione di Gamestop, l’acquisto di questa console è vincolata alla consueta “formula bundle”, motivo per cui è necessario aggiungere al carrello altri prodotti del rivenditore. È possibile, infatti, acquistare alcuni dei migliori accessori, l’abbonamento a PlayStation Plus e controller aggiuntivi/headset Bluetooth. Il prezzo finale dovrebbe aggirarsi intorno ai 700,00€, in base agli articoli selezionati e successivamente acquistati.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina di vendita della console, garantendovi che terremo in costante aggiornamento il suddetto articolo con l’eventuale esaurimento delle scorte. In attesa, vi consigliamo di consultare i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente le notizie relative alla disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

