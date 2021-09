PS5 Digital Edition: pochi pezzi in vendita da Gamestop!

Aggiornamento ore 10:58: console esaurita!

Giornata ricca per i fan PlayStation! Sono passati, infatti, davvero pochi minuti da quando vi abbiamo proposto la nuova tornata promozionale che il portale sta dedicando ai giochi per PlayStation 4 e PlayStation 5, quando ecco che Gamestop ha annunciato la disponibilità di un piccolo stock di PS5 Digital Edition, ovvero la versione di PS5 più economica, ma sprovvista di lettore per i dischi, e pensata per funzionare solo ed esclusivamente con titoli digitali.

Un’ottima occasione, dunque, per quanti sono alla disperata caccia della console giacché, come saprete, proprio PS5 Digital Edition si è dimostrata la versione di PS5 più difficile da acquistare, complice una domanda davvero altissima, probabilmente dovuta al suo costo davvero ottimo che, per appena 399,99€, la rende la scelta ideale per moltissimi giocatori, specie per quanti sono ormai disinteressati a videogame su supporto fisico.

Ciò detto, anche a questo giro, ovviamente, la vendita di PS5 Digital Edition è vincolata solo ed esclusivamente alla “formula bundle” di Gamestop che, come saprete, vi obbligherà ad acquistare altri 4 prodotti assieme alla console, potendo scegliere tra una rosa che va dagli accessori, agli abbonamenti per PlayStation Plus, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€, a seconda degli articoli selezionati.

Sappiamo che si tratta di una formula per molti indigesta, tuttavia ci preme sottolineare come, al netto di tutto, GameStop si stia dimostrando praticamente l’unica catena affidabile nella proposta continua di PlayStation 5, riuscendo addirittura ad offrirci le diverse versioni della console Sony con una certa regolarità, e ciò, soprattutto al netto delle difficoltà in cui sta incorrendo la concorrenza, non è affatto da sottovalutare, giacché persino Amazon pare incapace di rimpinguare le proprie scorte. Una situazione certamente spiacevole che, per altro, è aggravata anche dalle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

