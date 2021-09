PS5 Digital Edition: pochissimi pezzi in bundle da Gamestop!

Aggiornamento 10.48: console terminate!

Gamestop, come un fulmine a ciel sereno, ha recentemente annunciato la nuova disponibilità di PlayStation 5 Digital Edition, vale a dire l’edizione di PS5 più economica, quella sprovvista di lettore per i Blu-Ray, e studiata per riprodurre solo ed esclusivamente i videogiochi in formato digitale.

Si tratta di un’ottima occasione, per tutti coloro che sono alla disperata caccia della console. Come saprete, questa edizione di PS5 si è dimostrata la più difficile da comprare per due semplici motivi: in primo luogo la domanda davvero altissima; mentre, in seconda battuta, il suo prezzo di vendita consigliato, vale a dire 399,99€. In ogni caso, questa console rappresenta la scelta ideale per moltissimi giocatori, soprattutto per chi non ha interesse nell’acquistare videogame su supporto fisico.

La vendita di PS5 Digital Edition è vincolata solo ed esclusivamente alla “formula bundle” di Gamestop. Per acquistarne una è necessario anche aggiungere al carrello altri quattro prodotti assieme alla console, potendo scegliere tra molteplici articoli come accessori, abbonamenti per PlayStation Plus, con un prezzo finale del pacchetto che dovrebbe aggirarsi attorno ai 700,00€, che varia in base agli articoli selezionati.

Sappiamo che una formula di vendita del genere non è particolarmente interessante dal punto di vista dei consumatori, ma vogliamo sottolineare che la catena statunitense si stia dimostrando praticamente uno dei pochi portali online affidabili, poiché riesce a tamponare in qualche modo tutto ciò che sta accadendo al mercato dei semiconduttori. Una situazione certamente spiacevole che, purtroppo, potrebbe durare fino alla fine del 2021, come abbiamo spiegato in uno dei nostri recenti articoli.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, assicurandovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ci saranno nuovi sviluppi. Nel frattempo, vi consigliamo anche di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!