Cercate ancora PlayStation 5? A fare al caso vostro è allora il super bundle di GameStop che propone insieme alla desideratissima console anche una serie di accessori e ben 4 giochi, per avere fin da subito tutto il necessario per sfruttarla al cento per cento. Un’occasione da prendere al volo e che siamo sicuri non durerà a molto. Se siete interessati, insomma, il nostro consiglio è quello difarla vostra a questo link prima che sia troppo tardi.

Tale bundle di GameStop vi permetterà di portarvi a casa la desideratissima console Sony con tutto il necessario per godersela al meglio. Con 799,98 euro avrete infatti:

PlayStation 5 versione con lettore Blu-Ray;

Headset Sades – 708 GT (Red / Black);

Charging Station Big Ben – Dual Charger;

Need For Speed Unbound;

God of War Ragnarok;

FIFA 23;

Saints Row – Day One Edition.

Insomma, la console nella sua versione più completa, degli accessori indispensabili e ben 4 giochi, tra cui soprattutto il recentissimo e apprezzatissimo God of War Ragnarok. Se volete fare o farvi un regalo si tratta insomma di un’opportunità assolutamente da non sottovalutare.

