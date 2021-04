[IN AGGIORNAMENTO] PS5 disponibile su Gamestop alle 15:30 con bundle personalizzati!

Aggiornamento ore 15:21: waiting room aperta!

PlayStation 5 torna in vendita da GameStop! Vi segnaliamo che anche questa settimana il popolare portale di videogiochi renderà disponibile una tornata di console, con una vendita che – come sempre – si aprirà a partire dalle 15:30!

Ormai le regole sono ben note ma, per dovere di cronaca, vi ricordiamo che PlayStation 5 sarà venduta con particolari condizioni di accesso alla vendita, e che non si tratterà di un acquisto “libero”, poiché prima di accedere alla pagina di acquisto per poter mettere PlayStation 5 nel carrello, occorrerà prima passare attraverso una “sala d’attesa” digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15.

A questo punto verrete messi automaticamente in coda per poter accedere all’acquisto, ben chiaro che il solo mettersi in coda non costituisce garanzia alcuna, tanto che potreste ritrovarvi ancora in attesa anche quando le console disponibili saranno già esaurite. Occorre quindi un pizzico di fortuna, ma anche prontezza di riflessi nel riuscire a mettersi in coda il prima possibile per ottenere una priorità rispetto agli altri acquirenti.

Chiarito questo, vi segnaliamo che, come per la scorsa settimana, GameStop ha deciso di mettere a disposizione le console attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti per ricevere la console. Per acquistare PlayStation 5, dunque, dovrete mettere la console nel carrello insieme ad altri prodotti che comprendono abbonamenti digitali al PlayStation Store, Funko Pop di vario tipo, accessori (tra cui anche pad DualSense, ovviamente) o giochi, con un limite di uno per categoria.

Nello specifico, per poter acquistare PlayStation 5 Digital Edition dovrete obbligatoriamente acquistare un minimo di altri 4 prodotti tra quelli sopra elencati, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, i prodotti salgono a 5. Chiariamo (pur non essendone certi) che la scorsa settimana Gamestop obbligava a selezionare un solo prodotto per categoria, garantendo che la spesa minima partiva da 574,98€, riferendosi probabilmente all’acquisto della versione digitale insieme a 4 dei prodotti dal costo minore. Con “un solo prodotto per categoria” intendiamo che, almeno nell’ultima tornata, non era possibile, ad esempio, mettere la console nel carrello assieme a 4 Funko Pop (ovvero quelli che sono certamente i prodotti meno costosi dell’offerta), chiedendo quindi all’utente che il carrello contenesse effettivamente tutti prodotti diversificati tra le categorie proposte. A tal proposito ribadiamo ancora una volta che l’effettivo importo sull’acquisto dipenderà dai prodotti che inserirete nel carrello e che la catena non propone acquisti a prezzo fisso.

Detto questo, non ci resta che augurarvi buona fortuna per il vostro acquisto, nella speranza che riusciate a mettere le mani sulla console insieme ai giochi o gli accessori che desiderate di più. Non serve infatti ricordarvi che le scorte di PlayStation 5 nel mondo versano ancora in una situazione disastrosa, causata dal persistente shortage di componenti causato dal COVID-19 che, come saprete, potrebbe impedire alla console di stabilirsi solidamente sul mercato non prima del 2022!

In chiusura, ci garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

