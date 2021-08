PS5 disponibile su GameStop, ORA!

AGGIORNAMENTO 09:58: console finite

GameStop non si ferma e propone anche oggi uno stock di PS5! Ovviamente, con ogni probabilità il numero di console sarà limitato, quindi vi lasciamo subito il link attraverso il quale potrete accedere direttamente alla pagina che vi permetterà di aggiungere al carrello le console in pochi e semplici passaggi.

Come sempre, la scelta di GameStop di rilasciare piccoli stock di console è discutibile, ma giustificata dal fatto che la produzione delle console fatica a decollare e, secondo le ultime indiscrezioni, questo rallentamento potrebbe durare ancora per un paio d’anni. In compenso, però, le occasioni di acquisto non mancano e siamo sicuri che tanti di voi sono riusciti ad acquistarla, grazie anche alle nostre segnalazioni istantanee. Inoltre, il noto rivenditore di videogiochi continua a proporre la console in bundle, obbligando gli interessati ad abbinare 4 o 5 prodotti a seconda del modello di riferimento. Per quanto riguarda il modello con disco, sono richiesti 5 prodotti, mentre per il modello Digital ne sono sufficienti 4. In entrambi i casi, il costo finale si aggira intorno ai 700€, una cifra che potrebbe far storcere il naso a tanti appassionati ma, allo stato attuale, questo è il prezzo da pagare per coloro che sono interessanti a comprare la console di ultima generazione di Sony. Ad ogni modo, è sempre meglio che acquistare la singola console a prezzo gonfiato presso altri rivenditori, non credete?

Detto ciò, vi ricordiamo che PS5 è la console progettata per giocare in 4K e fino a 120 FPS. Oltre alle prestazioni, il punto di forza della nuova macchina di Sony è il controller DualSense, studiato per trasmettere un feedback aptico estremamente realistico, migliore rispetto a quello della controparte Xbox. Quest’ultimo integra anche un altoparlante integrato, in grado di riprodurre alcuni dei suoni del videogioco a cui state giocando, in modo da aumentare il coinvolgimento e rendere l’esperienza videoludica ancora più allettante. Insomma, la PlayStation è e rimarrà ancora a lungo un’icona del gaming, e con PS5 l’esperienza di gioco raggiunge livelli mai toccati finora da una console.

Ovviamente, qualora non siate riusciti ad acquistarla nemmeno in questa occasione, non disperatevi, dato che le opportunità non mancheranno e noi saremo sempre pronti ad avvisarvi non appena ci saranno nuovi stock. Intanto, consigliamo di dare un’occhiata ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PS5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

