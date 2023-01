Finalmente ci siamo! Attualmente è infatti tornato disponibile il super bundle PS5 su Unieuro, contenente oltre all’ambitissima console di Sony anche tre dei migliori giochi usciti per l’ammiraglia della casa nipponica. Stiamo parlando di quel capolavoro di God of War Ragnarok accompagnato da Marvel’s Spider-Man Miles Morales e dall’ottimo Horizon Forbidden West. Il tutto a meno di 700 euro, un prezzo a dir poco ottimo per tre grandi giochi e, soprattutto, la desideratissima PS5 nella versione dotata di lettore Blu-Ray.

» Vedi l’offerta su PS5 «

God of War Ragnarock

Con questa offerta vi potete insomma portare a casa in un solo colpo il pacchetto definitivo per ogni amante dei videogiochi, essendo compresi al suo interno tre grandissimi giochi che vi terranno occupati per decine di ore e una console che è praticamente introvabile. Il tutto, inoltre, a un prezzo a dir poco competitivo, soprattutto considerando quelli che sono stati fino ad oggi i prezzi che hanno contraddistinto PS5. Il nostro consiglio se siete interessati è ovviamente quello di approfittare di questa ottima offerta fin da subito: siamo infatti sicuri che durerà solo pochi minuti. Siete pronti al divertimento?

Le offerte non si esauriscono ovviamente a questo super bundle PS5 su Unieuro: sul mercato esistono infatti anche numerose altre occasioni. Vi invitiamo quindi ad iscrivervi anche a quelli che sono i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Il tutto per rimanere sempre aggiornati sulle migliori scontistiche e non perdervi neanche una singola offerta! Di seguito, invece, potete comodamente trovare l’ottima offerta su questo incredibile e imperdibile bundle PlayStation 5.

» Vedi l’offerta su PS5 «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!