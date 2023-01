Questa prima parte del 2023 sembra stia confermando le indiscrezioni relative a una migliore disponibilità di PlayStation 5 nel corso di quest’anno. La console Sony, infatti, è disponibile in questo momento su Unieuro. Come sempre durante queste occasioni, vi lasciamo subito il link della pagina, cosicché possiate recarvi all’istante sullo store e aggiungerla al carrello.

A differenza di ieri, quando Gamestop rese disponibile il modello Digital, oggi la proposta riguarda il modello standard e, soprattutto, non vi è l’obbligo di acquistare una serie di accessori, dal momento che Unieuro la propone in bundle con God of War Ragnarok, Marvel’s Spider-Man Miles Morales e Horizon Forbidden West. Un bundle molto interessante quello proposto dalla nota catena di elettronica, lo stesso rilasciato durante il periodo natalizio e che durò davvero pochissimi minuti.

Anche in questo caso non sappiamo quando potrebbero terminare le scorte, visto che non ci è dato sapere il numero di unità, motivo per cui ribadiamo l’invito di non indugiare troppo e di recarvi subito sulla pagina del prodotto, sperando magari in un po’ di fortuna che, in questo caso, è ben accetta.

Vi ricordiamo poi che, oltre alla possibilità di acquistare PS5 su Unieuro, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, la desideratissima console in bundle.

