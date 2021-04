[IN AGGIORNAMENTO] PS5 in vendita da GameStop alle 15:30!

Aggiornamento 15:17: sala d’attesa aperta! La vendita comincerà alle 15:30!

Dopo avervi proposto, proprio in mattinata, alcune interessanti offerte relative ai giochi per PS4, vi segnaliamo ora, e con grande piacere, che nel pomeriggio di oggi la tanto agognata PlayStation 5 di Sony tornerà disponibile sulle pagine dello store di GameStop! Una notizia che, ne siamo certi, render felicissimi molti dei nostri lettori e che, come sempre, vi invitiamo a cogliere al volo vista la scarsezza di console disponibili sul mercato.

Come saprete, non si tratta della prima volta che PlayStation 5 compare sulle pagine dello store, tant’è che ormai abbiamo imparato a memoria quelle che sono le modalità di vendite proposte della catena. In ogni caso, anche solo per dovere di cronaca, vi segnaliamo che – come consuetudine – la console sarà sì in vendita a partire dalle 15:30 di oggi, sebbene non si tratta di un acquisto “libero”, poiché occorrerà prima passare attraverso una sala di attesa digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15.

Una volta effettuato l’accesso, e premessa l’attesa dell’inizio delle vendite, sarete messi automaticamente in coda per potrete accedere al sito, sicché potrete acquistare PlayStation 5 sono quando arriverà il vostro turno. A discapito di equivoci, vi segnaliamo che potreste accedere al sito a vendite già finite, poiché il sistema gestisce automaticamente gli ingressi e la sola partecipazione all’attesa nella “sala d’attesa”, non costituisce garanzia alcuna sull’acquisto.

Chiarito questo, vi segnaliamo anche che si tratta della prima volta in cui GameStop non metterà a disposizione alcun bundle di vendita. La console, infatti, sarà disponibile solo nei suoi due formati “classici”, ovvero quella con lettore per i dischi, e quella esclusivamente per i giochi in digitale (e dunque senza lettore). Una anomalia se si considera il recente passato delle vendite GameStop in cui, come ricorderete, era sempre messo a disposizione almeno una terza opzione di acquisto, di solito comprensiva di un secondo pad o di alcuni giochi.

Possibile che si tratti, dunque, delle ultime scorte disponibili per il portale, che avrebbe dunque deciso di offrire le sue ultime PlayStation 5 attraverso una vendita diretta della macchina e senza bundle alcuno. Ovviamente si tratta di congetture ma, appunto, pensando alle ultime vendite, l’assenza di bundle sembra quanto mai sospetta.

Considerato ciò, questa potrebbe davvero essere una delle ultime occasioni buone dei prossimi mesi per acquistare la vostra PlayStation 5, visto che il persistente shortage di componenti causato dal COVID-19, potrebbe – come saprete – impedire un ritorno alla normalità fine del 2021, se non addirittura fino al 2022! Chiarito questo, vi invitiamo ancora una volta ad approfittare di questa occasione per acquistare subito la vostra PlayStation 5, ben chiaro che noi di Tom’s terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare la notizia non appena ce ne sarà l’opportunità.

