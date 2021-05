[IN AGGIORNAMENTO] PS5: nuove disponibilità su Gamestop oggi alle 15:30!

Aggiornamento 15:15: coda di vendita aperta!

Mentre su Amazon impazzano le offerte della Amazon Gaming Week in cui, per altro, vi abbiamo da poco segnalato anche le ottime offerte dedicate ai giochi per PlayStation 5, restiamo ora in casa Sony per segnalarvi, anche questa settimana, quella che è ormai la tradizionale vendita settimanale di GameStop dedicata proprio a PlayStation 5 che, come da consuetudine, tornerà in vendita sullo store a partire dalle 15:30, con code online che, di solito, vedono la loro apertura circa quindici minuti prima della vendita effettiva.

Ormai sapete come funziona, ma val la pena ribadirlo: GameStop metterà a disposizione per l’acquisto uno stock, generalmente abbastanza risicato, di PlayStation 5, la cui vendita è però soggetta ad alcune restrizioni. Su tutto, non si tratterà di un acquisto “libero”, poiché prima di accedere alla pagina di acquisto per poter mettere PlayStation 5 nel carrello (per altra solo 1 per cliente), occorrerà prima passare attraverso una “sala d’attesa” digitale, la cui apertura avverrà all’incirca alle 15:15.

L’attesa nella sala digitale vi permetterà, dopo un tempo variabile, di accedere al sito vero e proprio dove dovrete poi inserire la console nel carrello, per poi procedere all’acquisto. Va chiarito altresì che il solo mettersi in coda non costituisce garanzia alcuna, tant’è che sono state moltissime le segnalazioni di utenti che sono riusciti ad accedere alle pagine di GameStop a console già ampiamente esaurite. Non spazientitevi però, ed evitate di ricaricare la pagina, poiché questo azzererà la vostra priorità in coda, facendovi così rischiare di non accedere per tempo al portale, tant’è che vi suggeriamo di lasciare la pagina aperta e non fare nulla finché non sarete all’interno del sito.

Chiarite, dunque, le modalità di accesso, vi segnaliamo che anche questa settimana GameStop ha deciso di mettere a disposizione le console sia attraverso la vendita di console lisce (generalmente le prime ad esaurirsi), sia attraverso 2 bundle personalizzabili che prevedono un acquisto minimo di prodotti per ricevere la console. Per acquistare PlayStation 5, dunque, dovrete mettere la console nel carrello insieme ad altri prodotti che comprendono abbonamenti digitali al PlayStation Store, Funko Pop di vario tipo, accessori (tra cui anche pad DualSense, ovviamente) o giochi, con un limite di uno per categoria.

Nello specifico, per poter acquistare PlayStation 5 Digital Edition dovrete acquistare un minimo di 5 prodotti, mentre per PlayStation 5 con lettore dischi, il minimo sale a 6 prodotti. In ambo i casi, avrete però un limite di “un solo prodotto per categoria” tant’è che, ad esempio, è possibile acquistare solo un pad aggiuntivo, mentre – per fortuna – tale restrizione non riguarda i videogiochi. In ogni caso, non potrete aggirare le regole per la composizione del bundle per cui – giusto per citare un esempio – il vostro pacchetto dovrà per forza includere anche un accessorio (ad esempio le cuffie, oppure il telecomando per la PlayStation 5), poiché senza prodotti diversificati tra le categorie proposte, il carrello non verrà considerato completo e non potrete procedere all’acquisto.

Detto questo, non ci resta che augurarvi buona fortuna per il vostro acquisto, nella speranza che riusciate a mettere le mani sulla console insieme ai giochi o gli accessori che desiderate di più. Non serve infatti ricordarvi che le scorte di PlayStation 5 nel mondo versano ancora in una situazione disastrosa, causata dal persistente shortage di componenti causato dal COVID-19 che, come saprete, potrebbe impedire alla console di stabilirsi solidamente sul mercato non prima della fine del 2022!

In chiusura, ci garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

