PS5: nuovo stock disponibile ora da Gamestop!

AGGIORNAMENTO 10:31: console terminate!

Dopo aver iniziato la settimana proponendo subito uno stock di PS5, anche oggi GameStop da l’occasione ai più veloci (e fortunati) di acquistare l’ambita console di Sony. Vi informiamo infatti che le PlayStation 5 sono di nuovo disponibili sul noto rivenditore di videogiochi, ma con ogni probabilità il restock sarà anche in questo caso molto limitato, motivo per cui vi lasciamo subito il link dal quale potrete accedere direttamente alla pagina dedicata e aggiungere la console al carrello.

Come al solito, GameStop propone la PS5 in bundle, costringendo chi vuole acquistarla di abbinare altri prodotti, che vanno dagli accessori agli abbonamenti PlayStation Plus. Così facendo, il portale vi obbliga a spendere circa 700€, una spesa che sicuramente non tutti hanno intenzione di sostenere, visto che le console costerebbero solo 399€ e 499€ rispettivamente per il modello Digital e Standard. Ad ogni modo, di occasioni che vi permetteranno di acquistare solo la console ce ne sono veramente poche, quindi il nostro consiglio è quello di approfittare di una delle tante occasioni di GameStop che, allo stato attuale, è quello che garantisce il numero di stock più alto.

Dal momento che bisogna essere veloci, non vogliamo soffermarci troppo sulla console di ultima generazione di Sony e vi rimandiamo direttamente al link di vendita della console, garantendovi che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

