PS5: pochi pezzi in vendita ora da GameStop!

Aggiornamento ore 11:46: console esaurita!

Siete alla ricerca di una PlayStation 5? Allora fermatevi subito! Vi segnaliamo, infatti, che da GameStop è appena partita una vendita a sorpresa che vi permetterà di acquistare la console in versione bundle, con spedizione praticamente immediata! Tocca però affrettarsi, perché i pezzi disponibili sono pochissimi!

Il bello è che a questo giro non c’è alcuna coda da fare! Nessuna fila, nessuna vendita anticipata in pompa magna, semplicemente una vendita “tradizionale” e aperta a tutti, fino a che le console non saranno esaurite! Si tratta della prima volta che GameStop si comporta così, sintomo – probabilmente – di uno stock di console ormai esaurito. Come sia sia, vi invitiamo a non perdere altro tempo, e ad affrettarvi ad effettuare il vostro acquisto, accedendo alla pagina della vendita, ed inserendo subito i prodotti nel carello.

Plurale d’obbligo, in quanto anche se non si tratta di una delle vendite a cui la catena ci ha abituati, PlayStation 5 è comunque disponibile solo in versione bundle componibile, con l’obbligo, quindi, di dover acquistare per forza altri prodotti assieme alla console.

Specifichiamo, inoltre, che ad essere in vendita è il solo bundle con console con disco, in quanto non c’è traccia dell’edizione “Digital”, probabilmente esaurita. Ciò detto, vi ricordiamo ancora una volta che per acquistare la console, dovrete metterla nel carrello insieme ad altri articoli tra cui, accessori e giochi.

Andando nello specifico, l’acquisto di ambo i bundle sarà disponibile solo con l’aggiunta di 4 prodotti, con un limite di “un solo prodotto per categoria” tant’è che, ad esempio, è possibile acquistare solo un pad aggiuntivo, mentre tale restrizione è meno vincolante per quanto riguarda i videogame, dove avrete la possibilità di acquistare almeno 2 titoli per il vostro bundle personalizzato.

GameStop, dunque, conferma ancora una volta la sua formula di acquisto in bundle, rappresentando – almeno ad oggi – praticamente l’unica certezza di acquisto della console che, come saprete, a causa del prolungato shortage di componenti causato dal COVID-19, ha ancora il fiato corto dal punto di vista della produzione, il che causa questa vendita “a singhiozzi” su praticamente qualsiasi piattaforma, in quella che è una situazione che potrebbe terminare non prima del 2023!

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!