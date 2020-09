PS5 di nuovo disponibile: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Aggiornamento 25 settembre 2020: PS5 è tornata disponibile su Unieuro e Mediaworld, fate in fretta prima che vada nuovamente a ruba!

Dopo un’attesa estenuate, che pareva quasi non avere fine, sono finalmente stati svelati il prezzo e la data d’uscita dell’attesissima PS5 o PlayStation 5 che dir si voglia. Una console, quella di Sony, che promette di fare le gioie di tantissimi appassionati, che non vedono l’ora di gettarsi nella cosiddetta next gen e immergersi nelle epiche avventure che hanno da sempre contraddistinto le piattaforme da gioco della società giapponese.

PS5 sbarcherà infatti finalmente sul mercato il prossimo 19 novembre ad un prezzo di 399 € per la versione senza lettore Blu-Ray e di 499 € per quella con il lettore Blu-Ray. Nel caso in cui decidiate di voler acquistare nella prossima generazione solamente titoli digitale, sarà quindi possibile risparmiare ben 100 euro.

SSD velocissimo, CPU e GPU decisamente migliorate rispetto a PS4 e un controller che si preannuncia a dir poco rivoluzionario: queste sono solo alcune delle incredibili caratteristiche tecniche di PS5, console di Sony che sbarcherà sul mercato tra poco più di due mesi, ossia il prossimo 19 novembre. Come dimenticare poi il supporto al Ray Tracing, all’HDR e a framerate in alcuni giochi fino a 120 frame per secondo. Insomma, PS5 è una console decisamente da non perdere se amate i videogiochi e da fare propria il prima possibile. Essendo una console richiestissima, potrebbe capitare che sia già andata sold-out in qualche store: sarà in ogni caso nostra cura tenervi aggiornati in questo articolo a riguardo. Bando però alle ciance e vediamo assieme dove prenotare PS5 al miglior prezzo sul mercato.

Attenzione: le scorte di PS5 per il lancio sono andate esaurite praticamente ovunque, ma è in ogni caso ancora possibile preordinare la console da diversi rivenditori. Sebbene sia molto difficile riceverla al cosiddetto day one, ossia il prossimo 19 novembre, prenotarla il prima possibile è in ogni caso il miglior modo per ridurre l’attesa e ottenerla appena sarà nuovamente disponibile.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!