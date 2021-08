[IN AGGIORNAMENTO] PS5 su Gamestop, anche in versione digital con e senza bundle!

Aggiornamento 10:30: console stand alone esaurite, disponibile ambo le versioni in bundle.

Ennesima sorpresa da parte di Gamestop! Vi segnaliamo infatti che la nota catena dedicata al gaming ha inaugurato la mattinata mettendo in vendita uno stock davvero molto variegato di console PlayStation 5, mettendo in vendita, per la prima volto dopo diverso tempo, anche la ricercatissima versione Digital della console, ovvero quella sprovvista di lettore disco, e pensata per i soli titoli in digitale!

Si tratta di un’occasione davvero ottima per acquistare la tanto ambita console Sony, specie considerando che non parliamo delle sole versioni “bundle” di GameStop che, come saprete, prevedono l’obbligo di dover acquistare non solo la console, ma anche altri prodotti di contorno, ma anche delle console in versione stand alone, con la possibilità, quindi, di accaparrarsi la sola macchina Sony al suo prezzo originale (499,98€ per la versione standard, 399,98€ per la versione Digital)! Un’occasione davvero rara, specie considerando che proprio la PS5 Digital Edition sembrava ormai sparita dal mercato da tempo, pur essendo, di fatto, l’edizione più richiesta della console Sony, a causa del suo prezzo davvero molto abbordabile.

Ciò detto, per quanto riguarda invece le versioni “bundle” proposte da Gamestop, queste sono certamente la parte più consistente dello stock, e prevedono – come sempre – l’acquisto di una serie di altri prodotti, senza i quali la console non è acquistabile e non è possibile sbloccare l’accesso al carrello e, dunque, al pagamento. Per la precisione, l’azienda richiede l’acquisto di 5 prodotti per PS5 Standard, con la possibilità di aggiungere accessori e giochi, e di 4 prodotti per PS5 Digital Edition, dove i giochi vengono invece sostituiti ai pacchetti di abbonamento dei servizi PlayStation. In ambo i casi, il prezzo finale del pacchetto dovrebbe aggirarsi attorno ai 700€, a seconda ovviamente degli articoli selezionati.

Certo, sappiamo bene quanto l’obbligo di un acquisto in bundle possa farvi storcere il naso, tuttavia va sottolineato che, al netto di questo, GameStop risulta, ad oggi, l’unica catena capace di proporre PlayStation 5 con una certa regolarità, tant’è che lo store digitale aveva già inaugurato la settimana mettendo in vendita la console Sony, laddove la concorrenza è invece in difficoltà già a diverso tempo, Amazon compreso! Una situazione certamente spiacevole che, per altro, è aggravata anche dalle più recenti dichiarazioni da parte dei produttori di componentistiche hardware, secondo cui le nuove console continueranno a scarseggiare almeno fino al 2023, ancora una volta a causa il gap nella produzione causato dal COVID-19 che non è stato ancora recuperato, con tutto ciò che ne è conseguito.

In chiusura, vi garantiamo che terremo sotto costante controllo la situazione e provvederemo ad aggiornare questo articolo non appena ce ne sarà l’opportunità. Nel mentre, vi rimandiamo però ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative alle prossime disponibilità di PlayStation 5, e dove vi offriremo in tempo reale anche tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona fortuna!

