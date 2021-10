PS5: tornano in sconto le splendide cuffie Pulse 3D su Amazon!

Vi segnaliamo che su Amazon sono nuovamente disponibili a prezzo scontato le eccezionali cuffie wireless Pulse 3D, ovvero l’headset ufficiale che Sony ha introdotto sul mercato assieme alla sua ricercatissima PlayStation 5!

Un prodotto davvero ottimo che, non a caso, è subito diventato un best buy per gli amanti del gaming su console, giacché al prezzo di appena 99,00€, le Pulse 3D sono delle cuffie wireless non solo dotate di un design davvero diverso rispetto agli standard del mercato, ma anche di una notevole qualità, tanto che molti hanno ben pensato di acquistarle per il semplice gioco su PC, giacché le cuffie sono compatibili, vista la necessità di una chiavetta USB di connessione (e inclusa nella confezione), che non limita l’usabilità alla sola console di nuova generazione.

In ogni caso, è ovvio che le Pulse 3D danno il meglio di sé solo in combinazione con PS5, giacché sono state progettate per amplificare l’esperienza acustica 3D offerta dal Tempest Engine della console, ed anzi sono attualmente le sole cuffie a godere di tale caratteristica! Grazie alle Pulse 3D, in sostanza, potrete godere di una gamma di suoni più ricca ed avvolgente, per quella che è un’immersione sonora a dir poco strabiliante!

Oltre a ciò, come detto in apertura, parliamo anche di cuffie wireless dall’eccezionale qualità costruttiva, con morbidi e profondi padiglioni in memory foam, ed un doppio microfono con eliminazione del rumore incluso direttamente nei padiglioni, il che restituisce al tutto anche un aspetto pulito e molto piacevole. Come se non bastasse, le Pulse 3D si propongono anche con dei comodi, e quasi del tutto invisibili, tasti di comando presenti direttamente sui lati dei padiglioni che includono, per altro, anche dei controlli separati per l’audio del gioco e della chat, così che possiate bilanciare velocemente il suono in modo da preferire uno dei due flussi audio.

Il prezzo? 99,99€, che grazie ad Amazon sono oggi ribassati a soli 85,99€. Uno sconto piccolo, del 14%, ma che val comunque la pena di essere spulciato tra quelle che sono le numerose offerte proposte oggi dallo store giacché, come detto, parliamo di cuffie di altissima qualità, che possono rappresentare un ottimo regalo da fare (o da farsi) per qualunque amante del gaming su console e PC.

