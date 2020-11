PS5: tutti i videogiochi in offerta su Mediaworld in attesa del Black Friday

Il Black Friday 2020 è ormai tra noi e praticamente tutti i principali siti di e-commerce hanno già iniziato a proporre un po’ di offerte speciali dedicate alla next-gen di casa Sony PlayStation. Parliamo ovviamente di PS5, PS4 e dei loro giochi che su alcuni store sono già disponibili a prezzi davvero imperdibili. Tra i vari, vi segnaliamo oggi MediaWorld che, proprio in occasione del Black Friday 2020 e del recentissimo lancio della nuova macchina da gioco della società di Tokyo, sta proponendo alcune offerte su titoli cross-gen, ottimi per ambo le piattaforme (ma di qualità superiore su PS5, ovvio), come Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Call of Duty Black Ops Cold War, il bundle “Ride bene chi ride ultimo” di Fortnite, ma anche Assassin’s Creed Valhalla e NBA 2K21!

Ed il bello è che non è finita qui, perché ci sono molti altri giochi per PS5 e PS4 disponibili sullo store di MediaWorld, come la versione PlayStation 5 di Watch Dogs Legion, che ci trasporta in una Londra post-Brexit dove tutto è andato per il verso sbagliato ed in cui – novità assoluta per la serie – non avremo il controllo di un solo personaggio, ma di qualsiasi abitante della città, ognuno caratterizzato in modo unico!

C’è spazio poi per l’attesissimo Far Cry 6, qui in prevendita: prossima big hit Ubisoft che ci porterà ad esplorare una nuova ambientazione e, soprattutto, introdurrà un nuovo personaggio interpretato da Giancarlo Esposito, famosissimo attore noto soprattutto per il suo ruolo in Breaking Bad (nei panni di Gustavo “Gus” Fring).

Infine, è impossibile non citare anche Demon's Souls: questo remake di Bluepoint Games, prima vera grande esclusiva di PS5, ha convinto pubblico e critica in queste ultime settimane. Ricordiamo poi anche Godfall, Destruction All Stars e Sackboy Una grande avventura.

