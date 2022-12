Dicembre non è solamente il mese delle decorazioni luminose e dei regali di Natale, bensì è anche il periodo perfetto per approfittare degli sconti proposti da moltissimi store in occasione delle festività. Nei giorni che precedono il 25 dicembre è infatti possibile risparmiare sugli acquisti di fine anno, e se siete alla ricerca di un nuovo aspirapolvere, non potete perdervi le promozioni di Tineco, azienda specializzata nella produzione di elettrodomestici intelligenti.

Tineco è stata infatti l’azienda a lanciare sul mercato il primo aspirapolvere intelligente in assoluto, e vanta ora di un’ampia scelta di prodotti innovativi e di qualità altissima. In questi giorni sulla pagina Amazon dedicata potete trovare alcuni prodotti del brand a prezzi scontati in occasione del periodo natalizio, tra cui aspirapolveri smart e lavapavimenti! Inoltre, potrete usufruire di un ulteriore sconto di 10,00€ utilizzando il codice TINHOILDAY10 dal 14 al 25 dicembre, risparmiando così ancor di più sul vostro acquisto!

Tra gli elettrodomestici di Tineco in sconto vi è il FLOOR ONE S5 Pro 2, l’aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma della linea FLOOR ONE, disponibile dal 12/12 al 18/12 a un prezzo di 629,00€ al posto di 529€, per un ribasso del 16%! Si tratta dell’ultimo strumento dell’azienda per la pulizia delle superfici più ostiche che permette di spazzare, lavare e aspirare con una sola passata. Il design esclusivo della testina garantisce una ripulitura semplificata e senza aloni di battiscopa, modanature, angoli e tutti quei punti solitamente difficili da raggiungere. Altro punto a favore è certamente la presenza di un contenitore più grande dell’acqua sia pulita che sporca che, unito a una batteria più performante, consente una pulizia più lunga e senza interruzioni.

Per tutti coloro che cercano un prodotto versatile, Tineco propone il modello iFLOOR 3 Breeze Plus, che dal 5/12 al 22/12 viene venduto a 259,00€ invece di 329,00€, con una percentuale di sconto del 21%. Facile da riporre in piccoli spazi, senza compromettere le prestazioni di pulizia, questo modello è leggero, senza fili e potente ed è in grado di rimuovere lo sporco più difficile e ostinato dalle superfici. Infatti, grazie a una struttura leggera e semovente, iFLOOR Breeze permette agli utenti di muoversi liberamente, diventando il partner perfetto per chi possiede una casa piccola o con poche stanze ma non vuole rinunciare a mantenere puliti i propri pavimenti.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei moltissimi elettrodomestici presenti sullo store di Tineco, quindi vi invitiamo a rivolgervi direttamente alla pagina Amazon dedicata per scoprire molti altri lavapavimenti, aspirapolveri smart e lavatappeti. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte non dureranno a lungo, mentre le scorte disponibili di alcuni articoli potrebbero esaurire ancor prima. Inoltre, qualora non lo aveste già fatto, vi invitiamo di prendere in considerazione la sottoscrizione al servizio Amazon Prime, il quale vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni di abbonamento sono gratis, il periodo natalizio è perfetto per provarlo!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

