Volete sfruttare al massimo PS5 ma non sapete come fare? A fare al caso vostro sono allora le fantastiche cuffie Sony Pulse 3D, pensate apposta per ottenere tutto il possibile dalle caratteristiche della potente console ammiraglia di casa Sony. Un headset di livello, con caratteristiche tecniche di spicco, che è ora disponibile su Amazon in forte sconto a soli 79,99 euro, ossia ben 20 euro in meno rispetto a quello che è il prezzo di listino.

Le Pulse 3D, come suggerisce il nome stesso, sfruttano l’audio 3D restituendo un suono tridimensionale capace di far orientare il giocatore direttamente dall’audio. Una caratteristica importantissima, che consente di capire con maggior precisione la provenienza dei suoni all’interno del gioco e migliorare così le proprie prestazioni, oltre a ottenere ovviamente anche un’esperienza più realistica. Da non sottovalutare poi l’ottimo microfono con cancellazione del rumore e tutta una serie di tasti posti sul retro del padiglione sinistro che consentono di settare le impostazioni delle Pulse 3D al volo.

A completare il tutto, infine, un design di livello, pensato appositamente per sposarsi con quelle che sono le caratteristiche estetiche di PS5. Insomma, fare proprie le Pulse 3D a soli 79,99 euro non è per nulla una cattiva idea, anzi.

