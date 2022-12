Inutile girarci troppo intorno: anno dopo anno uno dei videogiochi più apprezzati e giocati dalla community è sempre FIFA e ovviamente neanche l’ultimo capitolo della celeberrima saga, ossia FIFA 23, ha rotto questa tradizione. Un titolo quindi desiderato e apprezzato da milioni di giocatori, che possono dare un boost alle proprie squadre grazie ai punti FUT, ossia una valuta in game che consente di ricevere in modo più veloce nuovi giocatori. A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che tali FUT Points sono attualmente in sconto di ben il 15% sull’affidabilissimo Amazon. Un’offerta assolutamente da non farsi sfuggire se si ama FIFA 23 e si vuole chiudere alla grande quest’anno.

A differenza di altri siti Amazon è poi appunto una garanzia, con i punti FUT che vi saranno consegnati in modo assolutamente sicuro e senza nessun rischio, permettendovi così di risparmiare ben il 15% sul prezzo di listino. Il tutto, ovviamente, per qualsiasi piattaforma di gioco in vostro possesso, permettendo sia ai giocatori PC che a quelli PlayStation e Xbox di poter approfittare di quest’ottima offerta.

Oltre alla possibilità di acquistare punti FUT per le vostre squadre su FIFA 23 in grande sconto su Amazon, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare i punti FUT per FIFA 23 in offerta su Amazon.

