Se siete alla ricerca di ottimi elettrodomestici a prezzi da discount, allora fermatevi subito qui, perché con questa offerta potrete acquistare articoli per la cura della persona, elettrodomestici da cucina, e non solo, a prezzi scontati fino al 50%!

Su Amazon, infatti, ha preso il via una ricca promozione dedicata ai prodotti Rowenta, oggi ribassati dal portale in vista dell’estate, e per questo ottimi da acquistare oggi a supporto delle prossime ed imminenti vacanze. I prezzi proposti? Tutti ottimi, specie considerando la qualità generale dei prodotti, decisamente alta rispetti a molti concorrenti del mercato.

Un esempio imperdibile della bontà di questa proposta è la splendida bistecchiera elettrica Rowenta GR702D Optigrill, che oggi può essere acquistata su Amazon con uno sconto del 50% rispetto al suo prezzo originale, ovvero a soli 109,99€ contro i 219,99€ proposti dal produttore.

Si tratta di un prodotto di grande qualità, capace di cuocere più che adeguatamente qualsiasi tipo di cibo compresa, ovviamente, la carne. Perché acquistarla? Perché si tratta di un prodotto di ottima fattura, portatile e perfetto per allietare le serate estive in campeggio o in terrazza, a patto ovviamente di godere di una presa elettrica.

Come se non bastasse, la bistecchiera Rowenta Optigrill si propone con ben 6 programmi automatici di cottura, così che preparare i propri manicaretti sia più rapido e immediato che mai! Le opzioni, del resto, sono più che sufficienti a soddisfare qualsiasi esigenza e si va dai classici hamburger, a funzioni specifiche per il tipo di carne o addirittura per panini e sandwich!

Inoltre, dite addio al cibo crudo o stracotto, perché questa splendida bistecchiera include persino un indicatore di cottura che rileva e misura il numero di pezzi posti sulla griglia e il loro spessore, e regola automaticamente il tempo e la temperatura di cottura sulla base del programma scelto!

Semplice da pulire, con le sue piastre amovibili e antiaderenti in alluminio pressofuso, questa bistecchiera è l’ideale dentro e fuori le mura domestiche e, ovviamente, è solo uno dei tanti prodotti Rowenta in sconto in queste ore! Per questo, vi suggeriamo caldamente di fiondarvi sulla pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate selezionare il prodotto che più si confà alle vostre esigenze.

