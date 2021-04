Purificatore d’aria Philips ad un prezzo fuori di testa su eBay!

La rassegna delle migliori offerte online di questo venerdì continua con gli Imperdibili di eBay che, come sempre, includono tante interessanti occasioni provenienti delle molteplici categorie di prodotti presenti sul portale come smartphone, smart TV, elettrodomestici, abbigliamento ed anche i prodotti per il fai da te e giardinaggio, il tutto con sconti capaci di arrivare oltre l’80%!

Dei molti prodotti proposti da eBay, spicca la presenza del purificatore d’aria Philips AC1215 VitaShield che potrete acquistare a 159,99€, con uno sconto di 140€ rispetto al suo tipico prezzo sul portale. Questo dispositivo deve le sue ottime prestazioni, come suggerisce il suo nome, grazie alla tecnologia VitaShield IPS, che garantisce una incredibile purificazione dell’aria che avviene attraverso un efficace sistema di filtri, e riesce a pulire l’ambiente dalle impurità di dimensioni maggiori a 0,02 microns, filtrando il 99,97% di allergeni e batteri presenti nell’aria.

Philips AC1215 VitaShield è anche un dispositivo estremamente silenzioso, e perciò può esser tenuto anche in camera da letto per un uso notturno, ed è inoltre perfetto per esser posizionato in sicurezza anche nelle stanze dei bambini, grazie al suo pratico blocco delle impostazioni che ne previene cambiamenti involontari. Inoltre, anche durante la notte Philips AC1215 VitaShield monitora continuamente la qualità dell’aria con la sua modalità Night Sensing Mode, dove rilascia aria pulita anche mentre si dorme.

Il purificatore d’aria Philips AC1215 VitaShield è dotato di un display LED che fornisce subito un feedback sulla qualità dell’aria in tempo reale, attraverso 4 gradazioni di colori che vanno dal blu per l’aria buona, fino al rosso, che si attiva in presenza di allergeni e particelle. Philips AC1215 VitaShield è anche dotato di un sistema di sensori adibiti a controllare lo stato del filtro, così da avvisare con uno specifico allarme quando è arrivato il momento della sostituzione, ed evitare anche inutili purificazioni.

Il purificatore d’aria Philips AC1215 VitaShield è un dispositivo dalle ottime prestazioni, che a questo prezzo è un’occasione che è meglio non farsi sfuggire! Vi ricordiamo però che questa è solo una delle tante offerte presenti sul portale, quindi il nostro consiglio è quello di visitare l’intera proposta del portale, così che possiate trovare quella perfetta per voi. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di eBay, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!