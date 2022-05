Con la primavera, si sa, oltre alla prima calura arriva anche la temuta stagione dei pollini, che risveglia in molte persone starnuti, dermatiti ed altri problemi relativi alle allergie. Anche stando attenti, è spesso difficile tenere l’aria pulita e la situazione sotto controllo e, per questo, può farvi comodo un purificatore d’aria, con cui tornare a respirare solo aria fresca e pulita.

La nostra proposta? Lo splendido Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite, un purificatore d’aria compatto e affidabile, oggi in sconto su Amazon a soli 159,99€, contro i 199,99€ del prezzo originale, ossia con un taglio al prezzo pari al 20%!

Un affare, specie considerando che parliamo di uno degli ultimi nati di casa Xiaomi che, già da qualche tempo, si sta dimostrando affidabile anche nell’ambito dei purificatori d’aria. In tal senso Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è conveniente ed efficiente, e la su certificazione attesta la capacità di rimuovere fino al 99,97% di particelle nocive, riuscendo a ripulire efficacemente l’aria da peli di animali domestici, polvere, polline, fumo, e particelle fini fino a 0,3 micron.

Grazie alla sua potenza, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite impiega solo un’ora per ripulire completamente una stanza di 120 mq, e grazie al suo comodo schermo, potrete sempre tenere sotto controllo l’indice di qualità dell’aria, oltre che temperatura, grado di umidità e, ovviamente, lo stato dell’apparecchio.

Come se non bastasse, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite è anche molto silenzioso, emettendo appena 33,4 dB e, per questo, può esser utilizzato senza problemi anche mentre si dorme. Controllabile tramite app e compatibile con l’ecosistema domotico Xiaomi, Smart Air Purifier 4 Lite è, insomma, un dispositivo davvero efficiente, ottimo per rapporto qualità/prezzo e che, per questo, vi invitiamo ad acquistare subito!

