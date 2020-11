Purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier a meno di 100€ nelle offerte eBay

In attesa di scoprire quali saranno le offerte del Black Friday e le singole promozioni messe in campo dai vari e-commerce, vi segnaliamo le offerte del giorno di eBay, un ottimo modo per portarsi a casa prodotti a prezzi scontati senza attendere necessariamente l’arrivo delle iniziative più blasonate, anche perché spesso i prezzi sono paragonabili se non addirittura inferiori in alcuni casi.

Tra i prodotti di rilievo spiccano come sempre smartphone e televisori di ultima generazione, ma oggi si è aggiunto un articolo che riteniamo ormai indispensabile avere in ogni casa. Si tratta del purificatore d’aria Xiaomi Mi Air Purifier 2H, venduto oggi ad un prezzo decisamente interessante visto che può essere acquistato sotto la soglia dei 100€ e per essere precisi a soli 89,90€, con un risparmio di 60€ rispetto al costo originale.

Vi starete chiedendo a cosa serve un purificatore d’aria? Beh, è molto semplice e lo dice la parola stessa: rende l’aria del vostro ambiente molto più pura e pulita, eliminando tutte quelle particelle che si diffondono ad esempio durante l’accensione del camino e al tempo stesso saprà darvi una bella sensazione di aria fresca. Come detto pocanzi, si tratta di un dispositivo che meriterebbe di essere utilizzato da chiunque, soprattutto da coloro che hanno problemi rinofaringei o da chi trascorre molto tempo all’interno di una stanza e lo Xiaomi Mi Air Purifier 2H è sicuramente uno dei migliori su questa fascia di prezzo e sotto i 100€ diventa praticamente imperdibile. Questo modello specifico è adatto per stanze fino ad un massimo di 31 metri quadrati, dunque piccoli negozi ma anche appartamenti o sale piuttosto grandi. Il design è piacevole ed elegante e si integra perfettamente in tutti gli ambienti grazie a dimensioni compatte di soli 30 x 30 x 50 centimetri.

Ovviamente, questo purificatore d’aria non poteva che essere smart, il che vuol dire che potrete comandarlo a distanza e avviarlo ad esempio poco prima che arrivate a casa, in modo da trovare l’ambiente già perfettamente purificato. Un prodotto utile e nemmeno costoso per quello che offre, così come tutte le altre proposte disponibili sul portale, che vi invitiamo a visitare perché gli sconti sono davvero buoni. Infine, vi suggeriamo ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte relative tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Buono shopping!

