Se dovete acquistare un portatile nuovo e ne volete uno che vi assicuri delle performance eccellenti a un costo davvero imbattibile, vi invitiamo a dare uno sguardo al MacBook Air da 13″ con chip M1 disponibile su Unieuro a soli 969,00€ invece di 1259,00€. Tra i numerosi sconti in ambito tech e PC, abbiamo deciso di proporvi proprio questo portatile Apple, in quanto si tratta di uno dispositivo perfetto per lavorare e per studiare, in sconto del 23%!

Il MacBook Air M1 è uno dei computer più validi per la sua fascia di prezzo ed è pensato per assicurarvi delle prestazioni imbattibili, super fluide e rapide. Per questo, dato che si tratta di un articolo così interessante e disponibile a un prezzo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintato che ci sono ancora unità in promozione!

Il portatile a marchio Apple è stato potenziato grazie alla presenza del chip Apple M1 fino a 3,5 volte più veloce e della GPU fino a 5 volte più scattante. La CPU 8‑core non è solo più reattiva rispetto a quella di cui era dotata la generazione precedente, ma essendo affiancata agli efficiency core e ai performance core, vi assicura un ritmo molto elevato. In più, vi permette di consumare la minor energia possibile, in modo tale da poter utilizzare il computer più a lungo possibile nel corso della giornata. L’Apple MacBook Ari, infatti, vi assicura fino a 18 ore di durata della batteria ad uso intensivo ovvero ben 6 ore in più, rispetto ai modelli precedenti.

In più, le app su MacBook Air possono sfruttare al meglio il machine learning per ritoccare automaticamente le foto con risultati professionali, migliorare la precisione di strumenti smart come bacchette magiche e filtri audio con rilevamento automatico e molto altro ancora. Altrettanto importante anche la sicurezza dei vostri dati, garantita dalla collaborazione tra chip M1 e macOS Big Sur che portano su MacBook Air funzioni per la privacy all’avanguardia, ben oltre i computer della stessa categoria.

Ultimo, ma non per importanza, il display Retina da 13,3″ con risoluzione di 2560×1600 pixel. Le immagini sullo schermo hanno un livello di dettagli e realismo incredibile, il testo è nitido e definito e i colori sono più brillanti che mai. Se siete soliti lavorare per diverse ore consecutive al vostro portatile, non dovrete preoccuparvi di stancare troppo i vostri occhi poiché il MacBook regola in automatico il bilanciamento del bianco, sfruttando l’ottima tecnologia True Tone. In base alla temperatura colore della luce ambientale, il notebook imposta una luminosità di schermo più naturale possibile!

Se state cercando altri sconti super validi che arriveranno a brevissimo, nel corso del mese di ottobre, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Comet dedicata, che vi abbiamo comodamente linkato e dare uno sguardo a tutti i prodotti a disposizione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!