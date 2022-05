Se siete alla ricerca di un sistema audio da affiancare alla vostra TV per rendere ancora più coinvolgenti film, sport e videogiochi, allora la promozione che Amazon propone sulla soundbar LG Eclair QP5 è ciò che fa al caso vostro, perché vi permetterà di acquistarla con uno sconto di quasi 400€ sul suo prezzo di listino!

Parliamo di una soundbar compatta che supporta le moderne tecnologie di audio adattivo, affiancata da un subwoofer wireless con cui può generare un potente suono da 320W, disponibile con questa offerta a tempo limitato al prezzo di soli 299,00€, nei colori nero e bianco, grazie a uno sconto del 57% rispetto all’originale prezzo di 699,00€.

La soundbar LG Eclair QP5 si presenta con un design compatto rinnovato rispetto ai modelli precedenti, cosa che le consente di posizionarsi facilmente in prossimità della vostra TV, sfruttando così al meglio le potenzialità dell’audio a 3.1.2 canali e la potenza complessiva di 320W per creare un suono avvolgente. Il potente subwoofer wireless, che permette di separare i bassi dall’audio principale per ridurre le vibrazioni, può essere posizionato nel punto in cui preferite, non necessitando di cavi per arrivare alla soundbar, e offrirà sempre ottimi risultati attraverso il pulito audio bidirezionale.

Grazie al suo potente processore Alpha 9 4 gen con AI, questa soundbar è in grado di elaborare l’audio dei vostri contenuti per offrire un suono più nitido e uniforme, qualunque sia la sorgente collegata, sfruttando un audio adattivo che enfatizza voci e migliora la resa generale delle scene. Se possedete una smart TV LG, potrete sfruttare al massimo le tecnologie dei due dispositivi per mezzo del TV Sound mode share, che permette a TV e soundbar di lavorare in sinergia per ottenere i risultati migliori possibili.

LG Eclair QP5 è totalmente compatibile con tutte le nuove tecnologie audio/video 4K, permettendoti di utilizzarla senza rinunciare alle funzionalità video come HDR e Dolby Vision grazie al supporto al formato HDMI 2.1. È inoltre dotata di un supporto HDMI eARC che assicura il massimo della qualità del segnale audio, senza alterazioni, potendola così integrare ad altri dispositivi per ottenere un audio 5.1 o 7.1.

Nel complesso stiamo parlando di un prodotto dalle grandissime qualità, capace di integrarsi con le vostre TV e adattarsi agli spazi facilmente grazie all’abbinata tra soundbar compatta e subwoofer wireless, che in questa occasione è offerto al prezzo migliore sul mercato, in una promozione a tempo limitato da non lasciarsi scappare!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!