Gennaio è il mese perfetto per sfruttare gli sconti di inizio anno e portare a casa prodotti eccellenti, a prezzi più che vantaggiosi. Tra gli articoli in super sconto da Mediaworld, uno degli store più importanti del web, va segnalata in particolare modo la smart Tv Sony Bravia XR OLED da 55″, in ribasso del 26%!

Al momento, infatti, potrete portare a casa questo modello ad appena 1.359,99€ invece di 1.849,99€. Un costo davvero basso per un TV in grado di assicurarvi una visione eccellente di film, serie, programmi e anche di videogame! Il nostro consiglio è di non farvi scappare l’occasione, fintanto che potete usufruire di questo sconto incredibile.

La Sony Bravia XR OLED da 55″ vi garantisce immagini e suoni di nuova generazione grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale:

il modello in questione porta audio e immagini a un nuovo livello con Cognitive Processor XR che si occupa di riprodurre i contenuti replicando le modalità di ascolto e di visione del cervello umano. Ciò vi assicura un’esperienza incredibilmente realistica, in quanto il TV riesce a capire e ad emulare come l’occhio umano mette a fuoco e analizza le immagini per offrire profondità realistica, contrasto straordinario e colori da capogiro.

Abbinando il pannello OLED a XR OLED Contrast Pro, il TV Sony riesce a potenziare al meglio i colori e il contrasto nelle aree luminose per neri assoluti e picchi luminosi davvero impareggiabili. Non meno importante, la presenza della tencologia XR Triluminos Pro consente di accedere a un’ampia palette di colori per riprodurre ciascuna tonalità nelle infinite gradazioni del mondo reale.

Il comparto audio è un ulteriore garanzia! Non solo dialoghi e suoni sono in perfetta armonia con le immagini sullo schermo ma, grazie all’Acoustic Surface Audio+, lo schermo si tramuta anche in uno speaker multicanale per un’esperienza quanto più travolgente possibile. Da menzionare anche il comando vocale integrato Google TV, che vi permette di impostare e controllare il TV senza telecomando. Potrete chiedere a Google un titolo, di cercare per genere e ricevere consigli personalizzati dicendo “Ok, Google, cosa mi consigli di guardare?”.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

