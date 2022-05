Se siete alla ricerca di un attrezzo che vi permetta di continuare i vostri allenamenti tra la comodità delle mura domestiche, ma ad un prezzo conveniente, allora l’offerta che vi propone oggi eBay sul tapis roulant Sixtus 1000 è davvero da non perdere, perché vi permetterà di risparmiare quasi 500€ sul suo prezzo originale di listino!

Parliamo di un tapis roulant elettrico pieghevole dalle dimensioni contenute e semplice da maneggiare, ricco di programmi utili a gestire al meglio i propri esercizi, disponibile in questa occasione all’incredibile prezzo di 259,99€, grazie a uno sconto del 65% rispetto all’originale prezzo di 750,00€.

Il tapis roulant Sixtus 1000 è studiato per essere utilizzato in qualsiasi abitazione, grazie alle sue dimensioni contenute di 128 x 62 x 116 cm e il peso di soli 27kg che gli permettono di essere posizionato facilmente nei vari locali della casa, agevolandone il trasporto per mezzo delle sue ruote a rulli. Il design pieghevole permette di sfruttare al meglio lo spazio occupato, offrendo una superficie di corsa compatta sul tappeto di 100 x 36 cm, realizzato in materiale multistrato soft touch per ridurre al minimo il carico sulle articolazioni.

Il suo motore lineare Smooth Power Drive da 750W consente di regolare la velocità di esercizio da 1 a 10 km/h, con la possibilità di regolare l’inclinazione della pedana su 3 livelli e garantire l’utilizzo a soggetti di peso fino a 120 kg. È possibile definire i propri esercizi seguendo i 12 programmi di allenamento preimpostati, oppure sfruttare il supporto Bluetooth a smartphone e tablet per utilizzare le app come Kinomap, per rendere più coinvolgenti le proprie corse.

Sixtus 1000 dispone inoltre di un ampio display LCD che visualizza tutti i parametri del proprio allenamento, come velocità, distanza percorsa, tempo impiegato e calorie bruciate, potendo fornire anche i valori del battito cardiaco in tempo reale grazie al suo sensore per le pulsazioni. Il monitor permette di gestire facilmente l’esercizio, aumentando o diminuendo la velocità al bisogno, ed è dotato di una chiave di sicurezza per lo spegnimento automatico.

Nel complesso questo tapis rulant pieghevole rappresenta un’ottima scelta per chi vuole dare continuità al proprio allenamento, continuando le proprie routine nella comodità della propria casa quando le giornate non permettono di stare all’aperto, soprattutto se consideriamo il prezzo davvero conveniente di questa offerta!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!