In cerca di una nuova smart TV con cui arricchire la vostra postazione home cinema o da gioco? Desiderate un dispositivo di grandi dimensioni ma che sia venduto ad un prezzo più che abbordabile? Allora non potete assolutamente perdere questa ottima offerta eBay, grazie al quale potrete risparmiare quasi 700€!

Avete capito bene! Sul portale è infatti in sconto la splendida smart TV Samsung QLED QE55Q70AATXZT da 55“, che passa dagli originali 1.299,00€, al più abbordabile prezzo di 599,99€, con un risparmio netto di ben 699 euro!

Indubbiamente di tratta di un affare da cogliere al volo, specie perché parliamo di un prodotto a marchio Samsung, indubbiamente tra i principali produttori di televisori del pianeta, da tempo distintosi per la qualità ottima dei suoi pannelli, e per lo sviluppo di tecnologie competitive come la QLED, che è poi la protagonista di questo specifico modello.

Caratterizzata da un design sottile e minimalista, la Samsung QE55Q70AATXZT è una smart TV di grande formato, con una diagonale di ben 55″ ed un pannello con tecnologia QLED, capace di restituire immagini con il 100% di volume colore, ed una nitidezza sorprendente, sia che si tratti di un contenuto di stampo cinematografico, che di un videogame di ultimissima generazione. Ovviamente, non si può parlare di una moderna smart TV senza il supporto alla tecnologia HDR, utile non solo a rendere l’immagine più piacevole e realistica, ma anche ad esaltare contrasto e dettagli, per una qualità dell’immagine ai massimi livelli.

Come se poi non bastasse, la Samsung QE55Q70AATXZT è anche equipaggiata con un ottimo processore Quantum 4K sviluppato da Samsung che, oltre a rendere menù ed altre feature fluide e responsive, è anche responsabile della gestione e del miglioramento delle immagini, cosicché anche contenuti non nativi in 4K, vengono migliorati in tempo reale così da avvicinarsi il più possibile alla qualità in alta definizione.

Infine, grazie alla tecnologia FreeSync Premium Pro, questa ottima smart TV garantisce performance eccezionali in campo gaming, eliminando qualsiasi possibilità di tearing o stuttering, e garantendo un’esperienza di gioco pulita e senza compromessi.

Insomma, parliamo d una smart TV davvero ottima, compatibile con gli assistenti vocali più utilizzati, come Bixby, Amazon Alexa e Google Assistant, e perfetta per godere al meglio di qualsiasi tipologia di contenuto, dallo streaming dei servizi come Netflix, sino al più recente titolo per console da gioco.

