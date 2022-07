Con l’estate ormai arrivate e le vacanze ormai prossime, è plausibile che molti di voi possano decidere di acquistare una nuova macchina fotografica o, magari, direttamente una action cam, con cui poter registrare ogni momento della propria vacanza e senza il rischio, come capita con i semplici smartphone, che urti, acqua o sabbia distruggano il dispositivo.

Con una action cam non c’è pericolo, ed anzi, soprattutto qualora abbiate un’animo sportivo, queste particolarissime macchine da ripresa vi risulteranno molto utili, vista la loro capacità di resistere anche all’acqua di mare, da sempre nemica dei dispositivi elettronici a causa della sua salinità.

Certo, una buona action cam non costa poco, ma per vostra fortuna si può sempre contare su Amazon e, soprattutto, sui suoi prezzi concorrenziali e sulla sua ampia disponibilità di prodotti. Tutti accomunati da una certa qualità, e molti dei quali resisi famosi per il loro rapporto qualità/prezzo, come è il caso della action cam Apexcam 4K con risoluzione 4K, oggi in sconto sul portale del 26%!

Un piccolo ma piacevole affare, per un prodotto che, di per sé, vanta già un prezzo molto competitivo rispetto alla media del mercato, ovvero 79,99€, oggi ribassati a soli 59,49€! Non male, soprattutto considerando che parliamo di una action cam 4K con la possibilità di riprendere video fino a 120 fps, a seconda (ovviamente) delle impostazioni selezionate.

Dotata di un ottimo obiettivo fisheye 6G super grandangolare da 170°, la Apexman 4K è in grado di riprendere immagini con un’ottima ampiezza, il che la rende davvero ottima per catturare foto o video delle vostre vacanze estive.

Impermeabile, può essere immersa fino ad un massimo di 40 metri, grazie alla sua custodia impermeabile certificata IP68 il che, come capirete, la rende l’ideale non solo per le gite al mare, a anche per chi pratica sport come immersioni, rafting e surf.

Equipaggiata con un ampio e luminoso display LCD HD da 2,0 pollici, questa action cam arriverà a casa vostra anche con un ricchissimo apparato di accessori, tra cui una borsa per il trasporto, ben 2 batterie ricaricabili (per un totale di circa 200 ore di riprese), un telecomando wireless, diverse staffe d’aggancio e molto di più!

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ottimo che, venduto com’è a meno di 60 euro, rappresenta certamente un affare per chiunque voglia acquistare una action cam funzionale e conveniente per le proprie vacanze! Per questo, vi invitiamo a completare subito il vostro acquisto visitando immediatamente quella che è la pagina dedicata alla promo, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, il prezzo torni alle origini.

