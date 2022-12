Di sicuro non manca molto al Natale e, ormai, la grande bagarre relativa ai regali da mettere sotto l’albero dovrebbe essere finita. Tuttavia, lo sappiamo bene, ogni anno c’è sempre qualche ritardatario, tant’è che anche in queste ore in molti si stanno ancora spendendo per la ricerca del regalo perfetto. Se siete tra questi, tuttavia, non temete, perché c’è ancora spazio per un acquisto dell’ultimo minuto, ed anche se molti store cominciano ad annunciare ritardi nelle consegne, Amazon sembra ancora pronto a consegnare il tutto in tempo per il tradizionale scarto dei regali!

Sono molti, infatti, i prodotti che lo store promette di consegnare entro l’arrivo delle feste, e tra questi c’è anche una splendida action cam, prodotta dall’emergente Asako e che, grazie ad uno sconto del 40%, potrà essere vostra al prezzo di appena 95,99€, contro i 159,99€ del prezzo originale, risparmiamo così ben 64 euro sull’acquisto!

Del tutto simile, almeno in termini di puro form factor, alla più nota GoPro, questa action cam Asako è l’ideale per chiunque desideri acquistare una camera funzionale e resistente, pur mantenendo l’investimento per l’acquisto molto basso visto che, come in questo specifico caso, parliamo di un prodotto di buona qualità, ma venduto ad un prezzo decisamente accessibile.

Un fattore da non sottovalutare, specie se si parla del mercato delle action cam, dove spesso si superano abbondantemente anche i 200 euro per l’acquisto di un prodotto valido. Con la Asako Brave 4 Pro, tuttavia, non dovrete preoccuparvi di aver acquistato un prodotto indegno, o comunque si scarsa qualità, giacché questa action cam, compatta e resistente può registrare video in formato 4K a 30 fps a 1080p a 60 fps, con immagini da 20 megapixel e il supporto di un obiettivo super grandangolare 6G fisheye da 170° dall’ottima risoluzione.

Di per sé, dunque, la qualità delle immagini è ottima, ed è ulteriormente affinata dalla presenza di una stabilizzazione elettronica dell’immagine (EIS) integrata, che corregge le oscillazioni della fotocamera nel corso della ripresa qualora, ad esempio, vogliate utilizzarla in ambito sportivo.

Dotata di un doppio schermo, per garantire così anche selfie e auto-riprese, la Asako Brave 4 Pro dispone anche di un touch screen sullo schermo posteriore, che permette un controllo rapido ed immediato delle varie funzioni di ripresa, oltre che una visualizzazione chiara pulita delle stesse. Dulcis in fundo, parliamo di un prodotto in grado di resistere alle immersioni fino a 40 metri, e che può anche essere utilizzato tramite controllo remoto, disponendo, in confezione, persino di un telecomando tascabile da poter essere indossato sul polso!

