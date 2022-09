Se cercate una soluzione che vi permetta di asciugare i panni in maniera efficiente nei mesi invernali, il miglior metodo è sicuramente l’asciugatrice. Vi segnaliamo quindi che nelle offerte giornaliere Yeppon, ossia quelle dedicate al suo 11° compleanno, è presente la Electrolux Perfect Care 700, per molti l’asciugatrice per eccellenza, proposta con un sconto del 55%.

Questo modello dal valore di quasi 1.000€ viene offerto solo oggi a soli 449,99€, dandovi non solo la possibilità di portarvelo a casa al miglior prezzo di sempre, ma anche di acquistarlo da uno store sicuro, con spedizione veloce e gratuita. Una soluzione ottima per tutto l’anno, in particolar modo per i mesi più freddi, dato che vi consentirà non solo di evitare di mettere i panni bagnati vicino al termosifone o alla stufa, ed evitare di creare umidità, ma anche di fare in modo che i vestiti non necessitino di stiratura.

Se l’argomento risparmio, relativo ai rincari sull’energia, degli ultimi mesi vi sta a cuore, sarete contenti di sapere che la Electrolux Perfect Care 700 vanta la miglior classe energetica che, come saprete, permette di risparmiare non poco sulla bolletta rispetto a un modello poco efficiente se si guarda il lungo periodo. Quello della classe energetica è dunque un altro fattore che si aggiunge tra i motivi per cui non dovreste lasciarvi sfuggire questa offerta, la cui proposta non si sa quando o se verrà rilasciata di nuovo.

Ciò detto, parliamo di un’asciugatrice con cestello da 8 kg, ma ciò che interessa maggiormente è il modo in cui asciuga i panni, che è davvero all’avanguardia. La tecnologia GentleCare System, infatti, permette all’elettrodomestico di asciugare bene i capi, come lo fanno tanti altri competitor, ma a temperature dimezzate, evitando quindi di creare calore eccessivo. Con degli appositi sensori integrati, la Electrolux Perfect Care 700 è in grado poi di regolare automaticamente il ciclo di asciugatura in base al carico, ottimizzando ancora una volta tempo ed energia.

Un’occasione d’acquisto imperdibile che, in occasione di questo speciale evento su Yeppon, non si limita a questo elettrodomestico, motivo per cui abbiamo suggeriamo di passare sulla pagina dedicata che vi abbiamo comodamente linkato.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!