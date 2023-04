Le bilance pesapersone classiche sono perfette per controllare il proprio peso corporeo, ma oggi possiamo trovare in commercio bilance che, anche a prezzi ridotti, sono in grado di monitorare anche tanti altri parametri. Fra questi veri e propri alleati della nostra salute vi proponiamo alcuni modelli prodotti da Healthkeep. In particolare, la bilancia smart in due colorazioni, bianco e blu navy, in offerta su Amazon a soli 22,99€ anziché 29,99€, con un bel risparmio del 23%.

Grazie ai suoi elettrodi ad alta sensibilità questa modernissima bilancia è in grado di rilevare ben 13 parametri differenti, fra cui peso, grasso corporeo, muscoli scheletrici, massa muscolare e massa ossea. Inoltre, la bilancia si attiva automaticamente, senza premere alcun tasto: basta salirci sopra! La superficie in vetro temperato è resistente agli urti e non inficia la visibilità dell’ampio display LCD retroilluminato. Il tutto racchiuso in un design sobrio, elegante e curato.

Trattandosi di una bilancia smart, potrete monitorare tutti i vostri parametri semplicemente scaricando l’app gratuita Fitdays, che è sincronizzata con Apple Health e Google Fit. Ideale per smartphone con Bluetooth. L’app supporta dispositivi iOS 7.0 e Android 4.3 o successivi e Bluetooth 4.0. Inoltre, potrete registrare fino a 24 profili utente diversi.

Trovate questa bellissima pesapersone smart in diverse versioni: è disponibile anche color blu navy, sempre in offerta a soli 22,99€ anziché 29,99€, con uno sconto del 23%. Potete trovare un altro modello in grado di monitorare ben 15 parametri, fra cui la frequenza cardiaca. Questo modello è proposto in offerta a soli 33,99€ invece di 44,99€, con un risparmio del 32%.

Se state cercando una bilancia pesapersone smart elegante e tecnologica, questo è il momento perfetto per acquistarla, approfittando delle offerte di Amazon. Non lasciatevi sfuggire la Healthkeep, che trovate in offerta su Amazon con uno sconto del 23%, a soli 22,99€ anziché 29,99€. Vi consigliamo però di fare in fretta, prima che l’offerta si esaurisca.

