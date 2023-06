Siete pronti per un’offerta che vi farà sentire come tornati indietro nel tempo? Oggi vi presentiamo l’etichettatrice “Makeid Q1”, un prodotto di tendenza su TikTok che, grazie al ben noto trend degli “Amazon Finds” ha conquistato la popolarità grazie al suo affascinante design vintage ispirato alle vecchie macchine da scrivere.

Un prodotto davvero molto sfizioso, originariamente venduto al prezzo di 59,99€, ma che oggi è addirittura in sconto grazie ad Amazon, che sta proponendo questa etichettatrice a soli 42,99€, ovvero con uno sconto applicato del 28%!

Si tratta di un piccolo ma gradevolissimo affare, per una mini-stampante termica che vi permetterà di creare etichette personalizzate con uno stile retrò davvero unico, che le dà l’aspetto di una vecchia macchina da scrivere, dotata per altro di ben 3 tasti fisici, ovviamente “a tema”.

Ma non è solo il suo aspetto vintage a renderla così speciale. La sua portabilità è un altro elemento che ha reso questo prodotto così virale su TikTok. Con le sue dimensioni compatte e leggere, potrete portare questa mini stampante termica ovunque desideriate. Potrete stampare etichette in modo rapido grazie ai comodi tasti: “D” per la stampa della data corrente e “C” per le parole personalizzate.

Capace di stampare con un’ottima qualità, la Makeid Q1 effettua una stampa termica a 300 dpi, su etichette adesive sempre chiare e nitide, prive di sfocature o sbavature. I risultati, va detto, sono davvero ottimi, e grazie al supporto dell’app “MakeID-Life”, scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, potrete facilmente connettervi con la stampante creando una vasta gamma di etichette, partendo sia da modelli di base, sia creandone di inedite grazie ad un piccolo ma efficiente editor!

Insomma, parliamo di un prodotto che merita certamente la propria popolarità e, per questo, vi invitiamo ad effettuare quanto prima l’acquisto, rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’offerta, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

