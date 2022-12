Se non avete ancora provato i vantaggi di una friggitrice ad aria oppure ve ne serve una compatta, adatta per una coppia o per piccoli nuclei familiari, vi informiamo che eBay propone l’Ariete Airy Fryer Mini a un prezzo anomalo per quanto concerne questo tipo di elettrodomestico da cucina, il cui prezzo si aggira solitamente intorno ai 100 euro. Ariete Airy Fryer Mini, invece, grazie all’offerta di eBay, potrete acquistarla a soli 44,90€, risparmiando 20,00€ sul prezzo precedente.

Parliamo di un prodotto che, a differenza di quanto si possa pensare, riscuote molto successo e il merito non è solo del prezzo irrisorio. Esteticamente, infatti, Ariete Airy Fryer Mini è una friggitrice ad aria moderna e accattivante, con una colorazione che va in controtendenza alla concorrenza. Al posto del solito nero o grigio, si presenta con una bellissima colorazione gialla, che gli conferisce un aspetto meno autorevole e, per questo, capace di attirare le attenzioni di chi cerca un prodotto diverso ma sempre funzionale, perfetto anche come regalo di Natale.

Essendo una friggitrice ad aria compatta, con cestello da 2 litri, non necessita di una grande potenza per il riscaldamento, rivelandosi un ottimo elettrodomestico per il periodo attuale, in cui si cerca di risparmiare energia elettrica con ogni mezzo. Anche in questo caso, infatti, troviamo delle specifiche tecniche diverse dal solito. Se le altre friggitrici ad aria necessitano di 1.500W o addirittura di 2.000W, l’Ariete Airy Fryer Mini si farà apprezzare per i suoi soli 1.000W.

Nonostante ciò, la temperatura può essere settata fino a 200°, pertanto potrete cuocere qualsiasi tipologia di cibo, dalla carne alle verdure, con al massimo un solo cucchiaio d’olio. Insomma, un prodotto comodo e salva spazio, in grado di permettervi di mangiare in modo più salutare, riducendo i grassi fino all’80%. Essendo il prezzo così basso, potrete pensare che la qualità del cestello sia scadente, e invece è paragonabile a quello dei modelli più costosi, con materiali antiaderenti e con un’apertura frontale facilitata, per una pulizia rapida dopo l’utilizzo. Non certo tra le migliori friggitrici ad aria in assoluto, ma a questo prezzo è davvero impossibile chiedere di meglio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

