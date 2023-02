Se la cucina è la vostra passione, e se siete alla ricerca di un elettrodomestico che possa concretamente darvi una mano nella preparazione dei vostri manicaretti, oltre che nello sperimentare nuove ed invitanti preparazioni, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, perché riguarda un elettrodomestico tanto utile e funzionale, da essersi guadagnato il primato di “prodotto più venduto” nella sua specifica categoria su Amazon!

Di che si tratta? Della splendida impastatrice planetaria Kenwood KVC3170S! Un articolo già da qualche anno sul mercato, ma che è ancora all’altezza delle aspettative, a prescindere che si sia grandi chef, o occasionali cuochi della domenica. Il prezzo proposto dal portale? Appena 249,00€, con uno sconto pari al 50% se si considerano gli originali 499,99€ richiesti dalla casa madre.

E non sorprende che il prezzo originale non fosse per tutti, visto che con la Kenwood KVC3170S parliamo di una planetaria potente e versatile, realizzata con materiali di pregio, progettata per accompagnarvi per anni nelle vostre preparazioni, anche dopo ore ed ore di utilizzo.

Non parliamo, infatti, di un prodotto meramente pensato per i comuni consumatori, ma di un elettrodomestico che non sfigurerebbe in una cucina professionale, come per altro testimonia il lungo pedigree di Kenwood che, già da anni, si occupa abitualmente di creare quelli che sono tra i migliori elettrodomestici per la cucina.

Dotata di un motore da ben 1000 W, ormai una rarità anche sulle planetarie più vendute del mercato, la Kenwood KVC3170S vanta una ciotola in acciaio inossidabile da 4,6L, una frusta K per la mescolazione degli ingredienti secchi, un gancio Impastatore per facilitare la lavorazione di pane, pizza e focacce, ed una frusta a filo, per preparare i composti soffici, oltre che per montare.,

Dulcis in fundo, come ogni impastatrice degna di questo nome, la Kenwood KVC3170S vanta persino un aggancio universale per gli accessori, che vi consentirà di collegare adl corpo della macchina oltre 25 accessori compatibili (ed acquistabili separatamente) con cui poter dare libero sfogo alla propria creatività ai fornelli!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto di questa splendida impastatrice, così da scongiurare la possibilità che il prodotto vada esaurito o che la promozione termini prematuramente.

