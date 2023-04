Se siete alla ricerca di un prodotto che possa davvero tornarvi utile in casa, in particolare modo in camera da letto o in soggiorno, vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo a questo fantastico articolo, diventano molto popolare su TikTok grazie al trend degli “Amazon Finds“!

Questa lampada con sveglia, ricarica wireless e in grado di essere utilizzata come speaker bluetooth è ufficialmente andato a ruba dopo aver preso piede sul social appena citato! Un prodotto davvero interessante e super versatile, che oggi potrete anche portare a casa a un prezzo super vantaggioso. Grazie al coupon dal valore del 6%, infatti, avrete la possibilità di acquistarlo ad appena 67,21€ invece di 71,50€.

Ma entriamo nel dettaglio delle caratteristiche offerte da questo prodotto! In primis gode di un’ottima luminosità regolabile in base alle proprie esigenze, da chiara a scura, scegliendo tra oltre 16 milioni di sfumature e ben 256 modalità da sfruttare.

In più, potrete sfruttarne la comoda funzione orologio e sveglia, l’ideale per controllare l’ora in qualsiasi momento mentre lavorate, studiate o leggete. La sveglia snooze, inoltre, è delicata e poco rumorosa, pensata per aiutare il vostro corpo a svegliarsi più lentamente, senza rumori repentini.

Come anticipato nell’introduzione, potrete sfruttarla come altoparlante Bluetooth per ascoltare musica, podcast, messaggi vocali e molto altro ancora. Ovviamente, trattandosi di un articolo multifunzionale e smart, avrete la possibilità di gestire le impostazione e la personalizzazione dell’articolo direttamente tramite app per la massima comodità!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all'acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata a questa fantastica occasione

N.B. Ricorda di spuntare il coupon nell'apposita sezione della pagina, prima di completare il pagamento.

