Probabilmente l’avrete vista anche voi su social come TikTok, o forse non avevate neanche idea che esistesse, ma questa sfiziosa lampada ha generato l’interesse di un mucchio di utenti grazie al suo rapporto qualità/prezzo ottimo, ed alle sue sfiziose funzioni che, oltre ad una luce d’arredamento, la rendono anche una sfiziosa luce notturna per le stanze dei più piccoli.

Non la conoscevate? Si tratta della lampada da comodino Gorvitor, e la notizia è che pur partendo da un prezzo di vendita molto concorrenziale, ovvero appena 23,41€, questa sfiziosa lampada è oggi acquistabile ad appena 19,04€, con uno sconto applicato del 20%!

Un piccolo ma gradevole affare, per una lampada che, come accennato, risulta non solo piacevole da vedere ma anche molto versatile, potendo fungere da luce da lettura, da articolo d’arredamento o da luce notturna, grazie alla sua illuminazione LED liberamente regolabile, e con 8 colori tra cui scegliere, per ben 3 diverse modalità di illuminazione.

Dotata di un comodo touchpad posto sulla sua parte superiore, questa lampada si accende e spegne col semplice sfioramento, e dispone anche di un piccolo display LED che vi permetterà di controllarne le funzioni in modo chiaro e intuitivo.

Parliamo, inoltre, di una lampada dimmerabile, che può essere liberamente impostata e che dispone persino di una funzione timer, che permette lo spegnimento notturno il che, come detto, la rende ideale per la stanza dei vostri bambini.

Dulcis in fundo, non richiede né la connessione alla corrente elettrica né batterie di alcun tipo, poiché si tratta di un articolo ricaricabile tramite cavo USB, ed in grado di garantire fino ad 80 ore di luce a bassa intensità!

Insomma, parliamo di un prodotto che merita il clamore che lo ha circondato negli ultimi tempi grazie a TikTok e, per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina Amazon dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!